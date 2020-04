S-a lansat telefonul de criză iPhone SE la 399 de dolari

Apple Inc a lansat, miercuri, un iPhone mai mic, la prețul de 399 dolari, reducând prețul de pornire pentru telefoanele companiei, într-o încercare de a câștiga și clienți preocupați de buget, pre fondul efectelor economice ale pandemiei de coronavirus, relatează Reuters, citat de Mediafax.

Modelul ieftin ar putea, de asemenea, să atragă mai mulți consumatori către serviciile Apple, un motor în creștere al veniturilor. Acțiunile Apple au scăzut cu 1,1%, sub scăderea de 2,8% a indicelui S&P 500. IPhone SE, disponibil din 24 aprilie, este a doua generație a unui model cu preț redus.

SE are un ecran de 4,7 inci și același procesor ca iPhone 11 Pro, cel mai avansat dispozitiv al companiei. SE nu dispune de sistemul de recunoaștere facială Apple, bazându-se în schimb pe un senzor de amprentă similar cu cel al modelelor mai vechi. Fiecare iPhone precedent a fost prezentat în cadrul unor lansări în fața fanilor, dar evenimentele sunt interzise în Santa Clara, California, unde își are sediul compania.

Telefonul ieftin reflectă încetinirea creșterii economice și pierderile de locuri de muncă din cauza coronavirusului.Dispozitivul intră pe o piață aglomerată, în special în China, unde Apple obține aproximativ 17% din vânzări. În timp ce noul iPhone adaugă funcții precum încărcarea wireless și o cameră high-end, nu are conectivitate5G, următoarea generație de rețele de date mobile. În China, rivalii de la Xiaomi au anunțat modele cu caracteristici 5G începând de la 425 de dolari.

Pe lângă vânzările de dispozitive, compania a investit în servicii de abonament, cum ar fi serviciul de televiziune Apple TV + streaming, Apple Music și iCloud. Noul SE va veni însoțit de un an gratuit pentru serviciul de streaming, la fel ca în cazul dispozitivelor de top lansate toamna trecută. Apple a spus, în ianuarie, că are 1,5 miliarde de dispozitive active instalate și 480 de milioane de abonați atât pentru serviciile sale proprii, cât și pentru terțe părți, comparativ cu 1,4 miliarde de dispozitive și 360 de milioane de abonați un an mai devreme.

De asemenea, compania și-a propus un obiectiv de a ajunge la 600 de milioane de abonați până la sfârșitul lui 2020. Apple va începe să vândă online noul model, în timp ce magazinele sale din întreaga lume sunt închise, cu excepția unora din China.