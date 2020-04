Mesaj de Sfintele Paști de la Petru Florea coordonator Pro România Sibiu

Dragi sibieni, gândurile mele in prag de mare sărbătoare creștină se îndreaptă spre voi.

Momentele dificile prin care trece omenirea, ne determină ca in acest an să ne întoarcem mai mult decât oricând către adevăratele valori care ar trebui să ne călăuzească in viață. Acum, datorită măsurilor de izolare impuse, simțim cât de important este să ne bucurăm de o îmbrățișare a celor din familie, de lumina soarelui si de verdele ierbii proaspăt crescute. Prețuim mai mult libertatea, iubirea si puterea de a-l ajuta pe cel de lângă noi aflat in nevoie si poate din tot acest acest rău, vom ieși mai buni ca după o profundă spovedanie in fața Domnului care s-a Răstignit si a Înviat pentru noi.

In această perioadă cu toții ne aflăm la un moment de răscruce în care cu siguranță fiecare își pune întrebări despre viitor si caută protecție pentru sănătatea sa și a familiei și totodată pentru siguranța materială in perioada ce va urma. Să nu acceptăm ideea că lumea s-a oprit în loc! Trebuie ca împreună sa rămânem uniți, puternici și creativi, să luptăm pentru propria reinventare și să continuăm proiectele pentru România. Sărbătoarea Paștelui să fie pentru noi un moment de regăsire in care să primim Lumină interioară si speranță pentru viitor.

Hristos a Înviat!

Sărbători fericite!

Petru Florea