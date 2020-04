Medicii și cadrele medicale din Sibiu au sărbătorit Paștele departe de familii – Unii la spital, alții în izolare

Boala nu ţine cont că vine Paştele şi că este sărbătoare. Cadrele medicale lucrează în această perioadă la foc automat, în linia întâi pentru cei care au nevoie de îngrijiri medicale.

În plină stare de urgenţă, medicii salvează vieţi, uneori sacrificându-le pe ale lor. Este şi cazul medicilor de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, spital care tratază bolnavii cu COVID 19. Aceștia au sărbătorit prin muncă, atât în secţia de ATI cât și în cea de Boli Infecțioase. Cadrele medicale din cele două secții recunosc că le este dor de casă dar preferă să nu se lase copleşiți de emoţii. Acum, fiecare viaţă salvată reprezintă cea mai mare bucurie, iar medicii din linia întâi, au această super putere, de a face oamenii bine.

Conducerea Spitalului Județean a împărțit personalul medical în două ture de câte șapte zile. Astfel, medicii și asistenții medicali, chiar dacă nu au lucrat de Paști, au stat în izolare, tot departe de familie.

„Eu am deja o lună de când nu am mai fost acasă. Lucrez o săptămână și o săptămână stau în izolare, ca să îmi protejez familia. Noroc cu tehnologia. De Paști am ciocnit ouă roșii cu soția și copiii mei pe WattsApp. A fost cu siguranță altfel decât a fost până cum dar noi medicii suntem obişnuiţi să lucrăm şi de sărbători aşa că, nu este un lucru chiar ieşit din comun. Avem şi mici pauze, dar rămânem conectați la ceea ce avem de făcut, nu putem să ne lăsăm copleşiți de emoţii şi dor, trebuie să fim mai raţionali. Mai ales în perioada asta”, povestește Bogdan Csillag, medicul – șef UPU – SMURD Sibiu.

Și în Clinica Medicală 1, secție aflată tot în zona roșie, întreg personalul medical este implicat în lupta anti – COVID 19. Medicul Dan Orga – Dumitriu, a ținut să mulțumească fiecărui medic și asistent medical pentru eforturile depuse în această perioadă.

„Din camera de gardă a Clinicii Medicală 1, vreau să îmi exprim mulțumirile și aprecierile mele pentru eforturile pe care personalul medical din această clinica le depune în lupta anti COVID-19, în condițiile în care, de 2 săptămâni, aici sunt tratați doar pacienți infectați, care prezintă asociat și alte patologii cronice semnificative.

Și voi începe în primul rând cu infirmierele, asistentele și brancardierul, cei care, prin natura interacțiunii lor cu pacienții (asigurarea igienei, a aportului alimentar, recoltare analize, tratament, transport etc) sunt cei mai expuși la contaminare. Poverile pe care le poartă odată cu intrarea în asa-numita „zonă roșie” în care se află pacienții sunt depășite doar de responsabilitatea cu care își asumă actul medical. Mulțumiri speciale asistentei-șefe ADRIANA ACHIM pentru felul priceput în care a știut să îi organizeze.

PREȚUIRE ȘI RESPECT pentru: Anuta, Dorina, Felicia, Livia, Lucica, Ramona, Filofteia, Aurelia, Claudia, Nuți, Claudia, Maria, Simona, Ioana, Adriana, Cristina, Mihaela, Adriana, Ancuța, Cristina, Marcela, Sanda, Elena, Mihaela, Alina, Cristina, Ramona, Corina, Mioara, Lucreția, Dana, Mariana, Cristina, Larisa, Corina, Simona, Delia și Gabi.

Voi continua cu medicii rezidenți, a căror implicare la patul pacienților, în gărzi si activitățile medical-administrative este aur curat!

PREȚUIRE SI RESPECT pentru: Adelina, Alina, Mădălina, Oana, Alexandra, Oana, Diana, Cristina, Elis, Oana, Claudia, Simona, Adrian, Tudor.

Voi încheia cu medicii specialiști și primari ai clinicii, oameni dedicați și responsabili, pe care toți pacienții care vor călca pragul Medicalei 1 se pot baza că vor primi suportul medical și sufletesc de care vor avea nevoie. O mențiune specială pentru medicul șef al Clinicii Medicala 1, dna conf.univ.dr. LIANA CHICEA, a cărei meticulozitate, orientare temporo-spațială si profesionalism se reflectă în întreaga activitate a clinicii!

PREȚUIRE SI RESPECT pentru: Liana, Daciana, Doina, Corina, Mioara și, cu voia dvs, Dan.”, scrie medicul sibian pe pagina sa de socializare.

