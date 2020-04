Pandemia pune la pământ firmele de evenimente – Zeci de DJ, fotografi și floriști sibieni afectați de criza coronavirus

Epidemia de COVID-19, un test greu de trecut pentru noi toți. Sute de evenimente au fost anulate la Sibiu, de la târguri de carte, la concerte, gale, sau nunți. Firmele de evenimente au fost nevoite să restricționeze adunările publice și au renunțat la orice eveniment. Asta i-a afectat serios pe toți prestatorii de servicii din acest domeniu.

Domeniul evenimentelor, printre cele mai afectate de criza sanitară

Acum o lună, organizatorii de evenimente și prestatorii de servicii din acest domeniu, au aflat că trebuie să pună totul pe pauză. Măsurile anunțate de autorități sunt necesare, la fel și prudența. Restricțiile impuse, i-au afectat însă, direct și profund, pe fotografi, cameramani, floriști, maeștri de ceremonii sau DJ.

Ora de Sibiu a stat de vorbă cu câțiva dintre ei.

Majoritatea evenimentelor au fost anulate

Cameramanii au fost printre primii care au aflat că evenimentele se amână cu un an sau se anulează.

„De curând, îi spuneam fetiței mele că, a fi cameraman, e cea mai frumoasă meserie din lume. Și chiar cred asta dar acum trăim vremuri grele. Un an ce se anunța bogat în evenimente, cu multe contracte pentru filmări, s-a transformat într-un an de stat acasă. Totul a început cu un telefon: Bună ziua! Conferința de la Brașov, din martie, trebuie să o anulăm. Ne pare rău! Optimist din fire, am sperat că e doar un eveniment anulat, dar, rând pe rând, s-au anulat și altele. Cel puțin până în luna august, știu că voi sta acasă cu familia. Nu știu ce va fi după aceea” – spune Daniel Cotoară, videograf din Sibiu.

Au rămas alături de clienții lor și le oferă consiliere

Cel mai mult, au de suferit cei care au făcut investiții majore în aparatură și echipamente performante, sperând într-un sezon bun. Fotograful Sorin Mileșan a făcut un credit la bancă înainte de criza sanitară.

„Sunt Sorin Mileșan și sunt fotograf profesionist de evenimente. Lucrez sub forma unui PFA. Din cauza noului coronavirus toate activitățile mele profesionale au încetat aproximativ din luna aprilie, majoritatea evenimentelor mutându-se spre sfârșitul anului. Încerc să consiliez toți clienții din această perioadă, oferindu-le sfaturi utile despre cum ar putea să își reprogrameze evenimentul. Veniturile mele momentan sunt 0, norocul meu fiind că mai sunt susținut financiar de către iubita mea, și de partea părinții noștri, care ne ajuta cu tot ce pot. Am făcut și câteva investiții profesionale majore pentru anul acesta care părea să fie înfloritor, dar acum când aveam mare nevoie de bani pentru acoperirea ratelor a apărut acestă epidemie neprevăzută. Am și pierdut câteva evenimente din pricina faptului că nu toți clienții actuali au reușit să își programeze evenimentul într-o dată ulterioară disponibilă în agenda mea, urmând să le înapoiez avansul fiind un caz de forta majoră. Din punctul meu de vedere, acest an, pentru partea de evenimente, e un an mort. Nu cred că vor mai avea loc evenimente, iar daca vor fi nu vad a fi unele foarte reușite din pricina oamenilor care nu se vor simți într-o siguranță deplină. Totuși am speranța că totul va fi bine într-un final și că totul o sa revină la normal!” , crede fotograful Sorin Mileșan.

Noile norme privind organizarea evenimentelor, așteptate cu interes

Nu e ușor nici pentru DJ-ii care așteptau cu încredere să înceapă sezonul de nunți.

„După ce a apărut virusul în țară la noi, odată cu starea de urgență, au aparut și amânările evenimentelor. La început au fost amânate cele din mai, clienții găsind o alternativă pentru evenimentul lor în a doua jumătate din an. Odata ce lucrurile au devenit din ce în ce mai aspre, ca măsuri de organizare a evenimentelor în spațiile publice, majoritatea clienților au migrat cu evenimentele în 2021. După ridicarea stării de urgență, așteptăm să vedem care vor fi noile norme în organizarea evenimentelor, ca număr de persoane, și suntem curioși cum se vor adapta clienții la ele. Sperăm ca în partea de mijloc a anului lucrurile să intre în normal”, spune și M.M., un DJ profesionist.

Floriștii pregătesc noile tendințe

Floriștii se reinventează în această perioadă și încearcă să scoată pe piață trenduri noi.

„Pentru noi, PinkBella Boutique, această criză nu aș putea spune că ne-a “blocat” chiar toate drumurile. Cu majoritatea mirilor, am schimbat datele pentru nunți, si am optat pentru date de la sfârșitul anului, deși a trebuit să schimbăm puțin tematica, fiind un anotimp mult mai răcoros. Alte perechi au optat pentru anul 2021.

Este neplăcut într – adevăr să schimbi un întreg eveniment și să îl planifici din nou, dar prefer să văd partea bună a lucrurilor. În tot acest timp, echipa noastră va munci pentru modele și accesorii noi și în trend, mult mai modernist. În această perioadă, deși lipsa evenimentelor ne-a oferit multe weekenduri libere, am încercat totuși să lucrăm mai mult pe comenzi și livrări la domiciliu, lucru care ne-a adus și clienți noi, pentru că este totuți un avantaj să primești acasă comanda și să eviți contactul cu alte persoane în această perioadă”, povestește Flavia Rotariu, designer florist în Sibiu.

„Revenirea depinde de doi factori”

„Sigur că suntem îngrijorați de situația creată. Cu toate acestea, vrem să salutăm public și să susținem toate deciziile autorităților române ce au ca scop prevenirea răspândirii noului coronavirus. O să ne fie greu în următoarea perioadă, dar acest lucru contează mult mai puțin în raport cu grija pentru sănătatea celor din jur. Grija pentru copiii noștri, pentru părinții noștri, pentru colegii noștri și pentru noi. Domeniul evenimentelor este serios afectat. Revenirea va depinde depinde de doi factori: durata crizei, respectiv a restricțiilor și cum va ști fiecare să gestioneze această criză”, crede D.N., maestru de ceremonii.

Urmează o perioadă complicată pentru cei implicați în evenimente dar și pentru întreaga societate. Specialiștii ne îndeamnă să folosim timpul în care stăm acasă, pentru a ne pregăti pentru ceea ce urmează. Acum avem timp suficient ca să lucrăm la proiecte noi, adaptate vremurilor de după criza coronavirus.