Un studiu realizat în Franța arată că nicotina ar putea proteja de Covid-19

Nicotina ar putea proteja împotriva virusului Covid-19, în special în cazuri mai severe, prin atenuarea reacției imune excesive a organismului, care este întâlnită la pacienții ce ajung la Terapie Intensivă. Această ipoteză, care a fost deja evidențiată de medicii chinezi la începutul pandemiei, este acum împărtășită de cercetători francezi de la principalul spital din Paris, La Pitié-Salpêtrière, unul dintre cele mai mari complexe medicale și de cercetare din Europa.

Simpla observare a cazurilor de coronavirus din ultimele săptămâni a atras deja atenția medicilor parizieni. A fost surprinzător faptul că au existat relativ puține cazuri severe de Covid-19 în rândul populației din penitenciare și în rândul pacienților din spitale psihiatrice, grupuri cu o rată mare de tabagism. Pentru a obține mai multe date, a fost lansat un studiu clinic cu 350 de pacienți spitalizați și alți 130 cu simptome mai ușoare de Covid-19 tratați ambulatoriu. S-a verificat dacă pacienții fumau sau nu, iar aceștia au fost comparați cu grupurile de aceeași vârstă și sex ale populației generale.

Concluzia a fost relativ clară: a existat o proporție foarte mică de fumători în rândul pacienților. „Am găsit doar 5% fumători în rândul bolnavilor, ceea ce este foarte puțin”, a declarat pentru radio France Inter, profesorul de medicină internă Zahir Amoura, autorul studiului. La nivel global, avem cu 80% mai puțini fumători în rândul pacienților cu Covid decât în rândul populației generale de același sex și vârstă „.

Înainte de a efectua studiul, profesorul Amoura a fost alertat despre posibilul efect pozitiv al nicotinei de către un neurobiolog de renume mondial, Jean-Pierre Changeux, expert în „receptorii nicotinici”. Oamenii de știință au sugerat că nicotina ar putea preveni virusul să se atașeze de celule, prevenind răspândirea infecției. Această ipoteză pare a fi confirmată de studiu și de faptul că unii pacienți fumători internați de Covid-19, când au fost obligați să renunțe brusc la tutun, s-ar fi agravat.

Asta nu înseamnă că fumatul trebuie încurajat – Fumatul ucide

O lucrare chineză publicată la sfârșitul lunii martie în The New England Journal of Medicine a ajuns la concluzii similare. Aceștia au analizat 1.000 de persoane infectate și au descoperit că 12,6% erau fumători, în timp ce proporția dintre populația generală este de 28%.

Știrile despre nicotină au deschis miercuri dimineață știrile de la France Inter și alte posturi de radio publice franceze. Și ziarele franceze au discutat deja problema în zilele trecute, citând studii chineze. Cu toate acestea, medicii spun că subiectul trebuie tratat cu prudența, deoarece asigurarea că nicotina poate fi benefică ar zădărnici o luptă de ani zile de combatere a tutunului, din cauza efectelor dăunătoare dovedite asupra sănătății. Nu este vorba de a incita oamenii să fumeze, dar nici nu se poate ascunde o astfel de descoperire.

Studiu test cu plasturi de nicotină