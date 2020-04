Apelul disperat al unui bătrân din județul Sibiu – ”Am terminat banii și mâncarea. Vreau să nu murim de foame”

Numeroase mesaje de ajutor au ajuns pe rețelele de socializare din partea unor oameni, în special bătrâni și nevoiași, care susțin că nu mai au din ce să trăiască.

Alții spun că nu mai au medicamente și fie nu le găsesc, fie nu au cu ce să le cumpere. Pensionari cu venituri mici și cei fără venit sunt cei mai vulnerabili. Mulți spun că nu au primit niciun sprijin de la primării sau de la alte instituții ale statului, scrie evz.ro

Un caz aparte l-am întâlnit în județul Sibiu. Gheorghe Monea, un localnic de 60 de ani a postat un apel disperat pe pagina de Facebook a Centrului de informații pentru Coronavirus (COVID -19) în care scrie:

„Bună ziua. Suntem bine ca sănătate dar în urma rămânerii fără lucru, de aproape trei luni jumate, ni s-au terminat rezervele de bani și totodată și mâncarea. Dacă există o posibilitate de a putea fi ajutați, să nu murim de foame. Este o situație disperată plus că mai avem și niște animale de casă de hrănit. Mă numesc MONEA GHEORGHE din Arpașu de Jos, județul Sibiu, Nr 212 telefon 0771714104. Am cerut ajutor local la primărie dar am fost refuzat. Țin să vă spun că fac 60 de ani in 03 05 2020. Vă mulțumim!”.

L-am contactat pe Gheorghe Monea care ne-a spus că atât el cât și soția lui au muncit în Germania. S-au întors în țară, în ianuarie, și trebuiau să se reîntoarcă pe 1 martie.

„Lucram la un parc de distracții din Germania, împreună cu soția dar angajatorul n-a anunțat că s-a închis din cauza pandemiei. Toți banii pe care i-am strâns am fost nevoit să îi dau victimei unui accident în care am fost implicat, acum 4 ani, în Sibiu. Așa că boala asta ne-a prins și fără serviciu, și fără bani. Tot ce am avut s-a dus”, a explicat Gheorghe Monea, în exclusivitate pentru evz.ro.

L-am întrebat dacă a apelat la ajutorul autorităților.

„De la primărie ne-au spus că nu au bani să ne ajute, doar dacă eram bolnavi în carantină. Mi-a zis că dacă vreau ajutor social să depun acte. Dar unde să le depun, că e închisă primăria sau, dacă nu, să mă duc la muncă. M-aș duce, dar cine mă angajează în perioada asta? Am căutat dar nu am găsit. La alte primării din apropiere s-au strâns bani, alimente, s-au dat ajutoare, aicea nu. Am sunat și la București, la cancelaria primului ministru, la Ministerul Sănătății. Nu răspundea nimeni și am trimis mesaj. Nu am primit niciun răspuns”, ne-a povestit omul.

Gheorghe Monea a mai declarat, pentru evz.ro, că are doi copii, un băiat în Italia și o fată în Cluj. „M-au ajutat cât au putut, dar acum băiatul nu lucrează iar fata este acasă cu 75 la sută din salariu pe care nici măcar nu l-a primit. Ce pot să le mai cer?”, spunea, cu supărare, sibianul.

Norocul lui că, după postarea pe Facebook, nașul lui de cununie, din Sibiu, a venit și i-a adus alimente, chiar marți.

„Nu îmi trebuie icre negre cum am văzut la alții pe Facebook. Cartofi, fasole…nu pot fi pretențios în această situație. Mă descurc cu orice, numai să supraviețuim”, a adăugat Gheorghe Monea.

Alți doi oameni i-au trimis niște bani, ne-a spus, iar acum așteaptă un ajutor de la un nepot din București.