Măști gratuite pentru sibieni – Voluntarii le confecționează și le donează celor care au nevoie

Pandemia de coronavirus ne-a schimbat complet viețile, iar această perioadă este dificilă pentru fiecare dintre noi. În astfel de momente este necesar să ne ajutăm unii pe ceilalți, cât și cum putem. Cu toții încercăm să ne protejăm pe noi, dar și pe cei dragi și, este clar, cea mai importantă armă în lupta cu virusul suntem noi. Dacă stăm acum în case, mai târziu vom prețui clipele petrecute afară împreună. Însă în această perioadă nu toată lumea are posibilitatea să stea în casă. Trebuie să mergem la cumpărături, la serviciu ori să îi îngrijim pe cei vulnerabili. Iar atunci când părăsim locuințele, este important să ne protejăm. Nu toți ne permitem să cumpărăm echipamente de protecție și, tocmai din acest considerent, câțiva sibieni s-au gândit să ajute comunitatea în care trăiesc și confecționează măști pe care le oferă gratuit tuturor celor care nu au.

În urmă cu trei săptămâni, Raluca Chirilă și Sorin Boica s-au gândit că ar putea să confecționeze măști de protecție pe care să le poată reutiliza. La început, au făcut doar pentru prieteni și familii, însă în câteva zile au ajuns să dăruiască vecinilor, medicilor și altor sibieni care nu mai găseau pe piață ori care nu aveau posibilitatea să achiziționeze. Apoi au livrat și în țară, fiindcă cererea a fost din ce în ce mai mare. Au dat, în total, gratuit, aproximativ 3.000 de măști.

Trei mii de măști confecționate și trimise în Sibiu și în țară

„Am început, inițial, să facem măști doar pentru familii și prieteni. Nu ne-am gândit că va fi o cerere așa mare. Ușor, ușor, foști colegi de-ai mei, medici, au aflat că am început să confecționăm. Am primit cereri de la medici, care lucrau în spitale, policlinici, medici de familie. Era perioada aceea în care nu se găseau măști în farmacii, acum vreo trei săptămâni. Am avut cereri și de la polițiști – am făcut câteva sute doar pentru Poliție. Apoi au început să se refacă stocurile de măști în farmacii, n-am mai avut atât de multe solicitări la spitale, astfel că am început să le oferim oamenilor în vârstă. Sunt oameni care nu au cum să afle de noi, căci nu au Facebook. Așa că Sorin, vecinul alături de care am pornit inițiativa, s-a dus la un moment dat pe Mihai Viteazul și l-au văzut oamenii că are măști și au venit la el. Apoi, o doamnă mai în vârstă a vorbit cu Sorin pe Facebook și au stabilit o întâlnire. Oamenii au păstrat distanța și au venit pe rând, unul câte unul, să le dăm măști. Săptămânile trecute am donat și la Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Dumbrăveni. Am trimis în București, Craiova, Timișoara, Sighișoara. Am dat măști tuturor categoriilor sociale”, spune Raluca Chirilă.

#mascagratuitadinSibiu Astazi a fost despre bunici, despre varstnicii ce trebuie sa isi poarte singuri de grija, in special atunci cand sunt nevoiti sa isi procure cele necesare. Isi doresc si ei sa se protejeze si sa ii protejeze pe cei din jur, asa ca, Sorin a facut astazi o incursiune intr-un cartier din Sibiu. Iata o mica parte din actiunea lui… Cu dragoste, pentru oameni! 🌈❤️ #mascagratuitadinSibiu#ProtejatiCadreleMedicale #ProtejatiiPeCeiDragi #PurtatiMasca#OriceMascaEsteMaiBunaDecatNicioMasca Slået op af MascagratuitadinSibiu i Fredag den 17. april 2020

Măști din bumbac – Se spală cu apă și săpun, apoi se pot reutiliza

Raluca Chirilă spune că măștile pot fi reutilizate. După purtare, trebuie să le spălăm cu apă și săpun, iar apoi, după ce se usucă, să le călcăm.

„Măștile sunt făcute din două straturi de bumbac, bumbac fin, și între ele punem un strat de filtru TNT. Noi le facem așa pentru că practic protejeaza mai bine. Dacă pui doar filtrul, el se umezește, și atunci își pierde propritățile, nu mai poți să respiri foarte bine prin el. Măștile se pot spală cu apă și săpun la chiuvetă și se pot călca. Fiind din bumbac, se șifonează. Cel mai bine ar fi ca o persoană să aibă mai multe măști pe care să le poarte prin rotație. O speli și apoi o lași câteva zile până să o folosești iar”, spune Raluca Chirilă.

Procesul de confecționare a măștilor se face în familie. „Soția mea croiește, baieții mei cei mari taie materialul, băiatul meu de 12 ani pune cele trei straturi, straturi care trebuiesc puse perfect în așa fel încât să nu ne chinuim apoi să luăm fiecare strat în parte. Am mai găsit niște prieteni care știu să croiască și așa am ajuns să facem toți o acțiune de voluntariat”, spune Sorin Boica.

Cei doi sibienii îi încurajează pe oameni să își facă măști acasă

La început, Raluca și Sorin nu știau cum ar trebui să facă măștile. Au întrebat în stânga și în dreapta, au căutat tutoriale pe YouTube și au încercat mai multe variante. Cei doi spun că oricine poate să facă o astfel de mască acasă, dacă deține o mașină de cusut. Mai mult decât atât, dacă cineva are nevoie de ajutor la confecționarea măștii, poate să îi contacteze pe pagina de Facebook.

„Noi încurajăm oamenii să facă măști. Putem să le explicam cum facem, avem filmulețe cu procesul de producție. Dacă oamenii au mașini de cusut, suntem dispuși să le arătăm cum să le facă. Le zicem de unde să ia materiale și cum să procedeze. Este nevoie de măști și cu siguranță va fi nevoie și de acum înainte, astfel că fiecare dintre noi poate da o mână de ajutor”, mai spune Raluca.

„Noi nu vrem să se coalizeze oamenii în jurul nostru, nu vrem să fim singurii care fac măști. Deci dacă cineva vrea să ne ceară părerea despre proiect, daca vrea să facă măști, ar fi fantastic. E o inițiativă bună. Noi suntem vecini și ne-am unit forțele și portofelele ca să îi ajutăm pe semenii noștri. La fel pot face și alții”, spune Sorin.

Sibienii pot dona bani pentru materiale

La început, voluntarii sibieni au cumpărat materiale cu bani din buzunarele lor. Au cheltuit cel puțin 5.000 de lei și s-au pus pe treabă. Între timp, s-au mobilizat și prietenii lor și au donat bani, fiindcă cererea de măști a fost mare. Oamenii oferă măștile gratuit celor care nu își permit să cumpere, astfel că toți cei care doresc să se implice în această acțiune de voluntariat, o pot face donând atât cât au pentru a putea fi achiziționate materialele necesare.

„Am pus eu bani, a pus și Sorin și am cumpărat materiale de 5.000 de lei. Am început să le spun colegilor din spitale care îmi solicitau măști că avem nevoie de bani și în scurt timp au venit donațiile. Am calculat cam cât ne costă o mască făcută de noi și ar fi undeva la 4 lei. Deci când cineva face o donație, să zicem de 200 de lei, îi mulțumim și îi spunem că a donat 50 de măști. Și este îmbucurător să auzi că ești parte din această inițiativă”, mărturisește Raluca.

Cum facem rost de o mască

Sibienii care doresc să facă rost de o mască, pot intra pe pagina de Facebook Masca gratuită din Sibiu și să trimită un mesaj. Voluntarii le vor răspunde în scurt timp și le vor spune cum pot intra în posesia ei. Oamenii care nu au posibilitatea să se deplaseze, vor primi măștile direct la ușă. În restul țării, acestea se trimit prin curier.

Voluntarii sibienii își doresc, în primul rând, să ajute cadrele medicale și vârstnicii, dar și pe restul oamenilor care fie nu se pot deplasa în farmacii, fie nu au posibilități financiare.

Începând cu 15 mai, purtarea măștilor în spațiile publice închise și în mijloacele de transport în comun devine obligatorie, astfel că va fi în continuare nevoie ca oamenii să confecționeze. Fiecare dintre noi poate lua exemplul acestor vecini și se poate pune pe treabă pentru a sprijini comunitatea în care trăiește.