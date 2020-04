Un băiețel suferă de o boală rară – Raul are nevoie de 100.000 de dolari ca să plece în America la operație

Raul Muzur este un băiețel în vârstă de un an și jumătate și, pe cât de micuț e, pe atât de mult viața l-a pus la încercare. În vara anului 2019, a fost diagnosticat cu o boală rară – neurofibromatoză tip 1 și pseudartroză congenitală de tibie. Pentru a se putea vindeca, este nevoie de o operație ce trebuie făcută în America și care costă 120.000 de dolari.

Micuțul Raul, în vârstă de doar un an si șase luni, a fost diagnosticat în luna august 2019 cu NEUROFIBROMATOZĂ TIP 1 și PSEUDARTROZĂ CONGENITALĂ DE TIBIE DREAPTĂ.

Raul are nevoie de ajutor

„Când avea patru luni, am observat că îi ies niște pete pe el. Doctorii ne-au spus că e suspect de neurofibromatoză tip 1. Noi suntem din Hunedoara. Ne-am dus la Cluj, unde ne-au spus că nu are nimic, că sunt semne din naștere. Apoi, când avea opt luni, mă jucam cu el și la un moment dat a început să plângă, am observat că nu își mai poate mișca piciorul, așa că ne-am dus la spital. I-au făcut radiografie, o radiografie de la genunchi la șold, și atunci ne-au zis că nu are nimic și că o să-i treacă. Problema lui era la tibie. Dar fiindcă ne-au zis că nu are nimic ne-am dus acasă. Copilul a fost bine câteva zile. La un moment dat s-a ridicat în picioare și am auzit cum i-au trosnit oasele. A început să plângă, nu își mai mișca piciorul deloc și ne-am dus din nou la Urgențe în Hunedoara. Doctorul ne-a spus, la prima vedere, că e vorba de o fractură. Când i-am arătat radiografia ne-a spus că mai vede și altceva în afară de fractură, așa că ne-a sfătuit să mergem la Timișoara. Acolo ne-au spus că are pseudartroză și neurofibromatoză. Au urmat luni întregi în care am întrebat mai mulți doctori, să avem mai multe păreri. Ni s-a spus că dacă osul nu se sudează, există riscul de amputare”, spune Andreea, mama lui Raul.

Diagnosticul i-a făcut neputincioși pe părinții lui Raul și le-a spulberat speranța de a-i mai vedea primii pași. Oasele fiind sensibile, tibia piciorușului drept s-a fracturat, iar pseudartroza nu permite osului să se refacă. Din luna august 2019 și până în decembrie, a avut piciorușul în ghips. Apoi, părinții au reușit să îi cumpere o orteză.

Operație de 120.000 de dolari în America

Din păcate, în România, nu există tehnologia necesară pentru consolidarea osului, situație care va duce la amputarea piciorului. Fiindcă vor să își vadă copilul mergând, părinții lui Raul au căutat variante și în afara granițelor țării. Așa au aflat de clinica St. Mary’s Medical Center din SUA, acolo unde poate beneficia de o operație.

„M-am interesat și am dat de o clinică din Florida, America, loc în care șansele de reușită sunt de 100%. Am luat legătura cu doctorul de acolo, am vorbit prin e-mail, mi-a povestit despre ce presupune operația și care sunt consturile. Avem nevoie de 120.000 de dolari. Doctorul mi-a spus că trebuie să plătesc în avans 15.000 de dolari, cu câteva zile înainte de operație. Până acum am reușit să strângem 20.000 de dolari, dar este nevoie în continuare de bani… Acestea sunt doar costurile operației”, mai spune Andreea, mama băiețelului.

„Raul este un copil normal, eu așa îl văd. Doar că nu vrea sa vorbească… Iar asta din cauza neurofibromatozei. Boala formează tumorete în tot corpul. De când are orteza face pași și singurel, de la pat la perete”, mai spune Andreea.

Oamenii care vor să doneze o pot face în următoarele conturi, deschise pe numele tatălui lui Raul. Împreună îl putem ajuta pe micuțul Raul și îi putem salva piciorul de la amputare!

Cont EURO: RO25 RZBR 0000 0600 2123 0915

Cont LEI: RO95 RZBR 0000 0600 2123 0916

Nume: Alexandru Daniel Muzur

De asemenea, se pot face donații și prin intermediul unei strângeri de fonduri de pe Facebook. Detalii AICI.