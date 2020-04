Zvonul despre carantinarea Cisnădiei – Raed Arafat lămurește lucrurile

Secretarul de stat Raed Arafat a explicat vineri seară, la Europa FM, că deocamdată, carantinarea orașului Cisnădie nu este o opțiune luată în calcul de autorități. Singurul focar de coronavirus este cel de la fabrica de echipamente medicale, unde o femeie a murit și alți 31 de angajați s-au infectat cu coronavirus.

Vineri, mai mulți locuitori din orașul Cisnădie au răspândit zvonuri potrivit cărora localitatea ar fi urmat să fie pusă în carantină, începând de luni, 27 aprilie. Autoritățile locale au infirmat această informație. La fel și secretarul de stat Raed Arafat care a explicat, la Radio Europa FM, că măsura se ia numai dacă avem peste 3 persoane infectate, la o mie de locuitori.

„Există posibilitatea ca și Cisnădie să fie închis pe modelul orașului Țăndărei? La acest moment, dacă este doar focarul în fabrică, nu. Am mai avut focare punctuale și n-am închis. Am avut localități cu număr mare de cazuri, în care focarul era concentrat într-un singur loc. Bineînteles că DSP face analiza. Dacă DSP găsește că sunt mai multe case în care sunt mai multe persoane care sunt infectate, care sunt contacți și vedem că e un risc acolo, pot fi luate măsuri punctuale. Am luat astfel de măsuri și pe cartiere. Dacă DSP ne spune că avem peste 3/1000 persoane infectate dar avem și alte criterii, o să propună, dar în acest moment nu s-a pus acest lucru în discuție”, a precizat Raed Arafat, la Radio Europa FM.

Declarația audio aici: