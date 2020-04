Primele două cazuri de coronavirus din Agnita – Soț și soție confirmați

Două persoane din Agnita au fost confirmate cu noul coronavirus. Este vorba despre un cuplu – soț și soție, în vârstă de 71, respectiv 63 de ani.

Băiatul celor doi a luat legătura cu reporterii Ora de Sibiu și a confirmat faptul că părinții lui au fost infectați cu COVID-19. Se pare că acestea sunt primele două cazuri din Agnita.

„Am sunat la spital la Sibiu ieri (n.r.: vineri) și mi-a zis medicul care se ocupă de ei că sunt confirmati. Astăzi m-au sunat și de la DSP și mi-au spus că trebuie să mă izolez la domiciliu. Eu până în data de 7 mai nu ies din casă”, spune Cristian, fiul bolnavilor de coronavirus.

Bărbatul și femeia din Agnita au fost preluați de o ambulanță joi seară și au fost duși la spital, având simptome pentru COVID-19. Deși sibianul spune că a vorbit cu medicul, dar și cu cei de la DSP, care l-au anunțat că părinții sunt confirmați, reprezentanții Prefecturii Sibiu spun că nu au venit încă rezultatele testelor și că probele sunt în lucru.

Băiatul celor doi reclamă felul în care s-a făcut preluarea pacienților

„A venit un echipaj de Ambulanță, cu o asistentă și un șofer. Au venit echipați corespunzător însă a fost o problemă, fiindcă nu au putut să îl ridice pe tata și să îl urce în ambulanță. El a fost operat în urmă cu trei săptămâni la cap și nu avea voie să se miște, deci trebuia ajutat. Cei de la SAJ Sibiu au cerut ajutorul celor de la Smurd Agnita, pentru a-l putea urca în ambulanță, dar din ce am înțeles cei de la Smurd au refuzat să vină și le-au zis să se descurce. Le-au zis că dacă nu are peste 100 de kilograme, nu au de ce să vină. Așa că i-am ajutat eu. Am avut mască și mănuși, dar nu mi se pare normal ca cei de la Smurd să refuze să vină în ajutorul unui pacient. Eu nu am mai intrat în contact cu părinții mei de trei săptămâni, iar acum din cauza că ei nu au vrut să vină sunt nevoit să stau 14 zile în izolare”, spune Cristian, fiul celor doi pacienți confirmați.

Genu Scridon, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Sibiu spune însă că lucrurile nu au stat așa. Echipajul SAJ a luat, într-adevăr, legătura cu Smurd Agnita și a cerut sprijin, iar echipajul a acceptat.

„Echipajul SAJ a ajuns la adresă și a constatat că nu poate să ridice pacientul, care avea un AVC sechelar și care era la pat. Echipajul a cerut sprijin de la Smurd, fiindcă nu a vrut să îi facă rău pacientului, iar Smurd a acceptat să vină. Dar fiindcă ar mai fi durat până ajungea echipajul, au zis să încerce ei singuri să îl scoată și au cerut ajutorul fiului. Acesta a primit mască și mănuși, pacienții de asemenea au fost echipați. Au reușit să îl scoată din casă, așa că au anunțat Smurdul să nu mai vină”, explică Genu Scridon.