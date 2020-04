Galerie Foto – Cum se lucrează în siguranță la Marquardt Sibiu pe timpul pandemiei – Unicul angajat cu COVID 19 depistat la primele simptome

Pandemia de coronavirus a afectat întreaga viață publică pe toate continentele și economia globală. Toate activitățile umane se derulează acum în condiții speciale, în timp ce guvernele vorbesc de o nouă normalitate. Pentru a trece cu bine peste această perioadă dificilă, compania sibiană Marquardt România a implementat măsuri stricte de securitate pentru a-și proteja angajații. Acestea și-au dovedit eficiența din prima zi.

După declararea stării de urgență, Marquardt Sibiu a recurs la reorganizarea activității, iar sistemul de prevenție și protecție introdus la repornirea activității a dat rezultate foarte bune până acum. Datorită noului sistem, compania a înregistrat un singur caz de coronavirus printre angajați, acesta fiind însă depistat cu simptome la intrarea în fabrică și trimis acasă. În prezent, se recuperează la Spitalul Județean.

Reorganizarea accesului în fabrică și noua organizare a muncii la Marquardt Sibiu este funcțională din 6 aprilie. Pentru a respecta regulile de distanțare socială, transportul angajaților a fost reorganizat, prin introducerea unor microbuze și autobuze cu capacitate dublă față de normal, pentru ca pasagerii să stea la distanță unul de celălalt. Compania a implementat munca de acasă pentru cea mai mare parte a personalului administrativ iar ședințele de lucru și contactul cu clienții și furnizorii se derulează de peste o lună prin telefon sau videoconferință. Programul de lucru al angajaților din fabrică a fost reorganizat și adaptat pentru a nu se crea aglomerație nici la intrare și nici în interior.

Cum se lucrează la Marquardt Sibiu Inapoi 1 din 12 Inainte Angajatii primesc instructiuni pe telefon prin aplicatia interna. Birourile sunt dezinfectate o data pe saptamana Dezinfectie zilnica in fabrica O firma specializata dezinfecteaza zilnic spatiile comune si de circulatie Purtarea mastii este obligatorie in compania Marquardt Dispensere de dezinfectant alcoolic in toate spatiile Activitatea se desfasoara in conditii de siguranta Masti si viziere pentru protecti Covid-19 Schimburi reorganizate pentru a reduce numarul celor prezenti Mastile sunt distribuite zilnic angajatilor Accesul se poate face doar prin punctele de control Reorganizarea accesului in firma

Filtru anti coronavirus la intrarea în fabrică

Marquardt a luat toate măsurile posibile existente pentru depistarea incipientă a eventualelor simptome ale angajaților de la intrarea în firmă. Toți angajații trec prin puncte de control preventiv, unde se efectuează controlul temperaturii, cu termometre non-contact. În cazul unor eventuale simptome, Marquardt dispune și de asistența unui medic, care, la nevoie, poate efectua un control amănunțit.

La intrări au fost instalate covoare dezinfectante cu clor, iar angajații primesc dezinfectant alcoolic pentru mâini înainte de a se echipa pentru a intra în schimbul de lucru. Echipamentul include obligatoriu măști de protecție, ochelari și viziere. Deasemenea în birouri și în producție au fost instalate dispensere cu dezinfectant accesibile pentru toată lumea, iar o companie specializată face zilnic dezinfecția zonelor circulate și săptămânal dezinfecția completă a birourilor. Pentru păstrarea distanței în spațiile comune din fabrică, au fost instalate marcaje vizuale

Un singur angajat al fabricii are coronavirus

Marquardt Sibiu a efectuat o monitorizare atentă a angajaților, astfel că, în prima zi de aplicare a noilor măsuri, a fost identificat un suspect de covid-19. Salariatul a fost trimis acasă și a rămas sub observație medicală. La fel și colegii care au intrat în contact cu el au fost rugați să rămână în izolare. La două zile distanță, agajatul suspect de coronavirus a fost internat în spital, iar in 12.04.2020 a fost confirmat pozitiv. Starea lui de sănătate este bună.

„În paralel am făcut o monitorizare atentă a salariaților, care ne-a permis în 06.04.2020, după săptămâna de pauză în care am reorganizat activitatea, să identificăm un angajat suspect de infectare. În data de 06.04.2020 am cerut angajatului ca a doua zi să nu vină la lucru, să rămână acasă sub supraveghere medicală, măsură care a fost luată și în cazul celor câțiva colegi cu care acesta a venit în contact. În aceeași zi am oprit acasă toți angajații de pe rutele de transport din acea zonă. În 08.04.2020 angajatul suspect s-a internat în spital, iar autoritățile ne-au informat în 12.04.2020 că acesta a fost testat pozitiv pentru Covid-19. Între timp angajatul nostru este bine, se află în recuperare”, spun reprezentanții Marquardt Sibiu.

Contacții angajatului infectat nu au avut simptome

Marquardt a colaborat în continuare cu DSP pentru a identifica persoanele cu care angajatul a intrat în contact. Acești salariați se aflau deja la domiciliu sub monitorizare, la decizia companiei. La 19 zile de la contact, niciunul dintre aceștia nu a prezentat vreun simptom.

„Acest caz demonstrează importanța respectării regulilor introduse de noi. În continuare solicităm angajaților purtarea măștilor și vizierelor în firmă, menținerea igienei, păstrarea distanței față de colegi. De asemenea, am adresat angajaților rugămintea să respecte aceste reguli și în timpul lor liber: să rămână acasă, să evite vizitele, să păstreze distanța socială. Le reamintim constant de importanța răspunsurilor oneste la chestionarele noastre. Folosim aceste chestionare cu ocazia fiecărei reveniri la lucru după o pauză de trei zile, cerând salariaților să menționeze dacă au avut simptome sau au venit în contact cu persoane simptomatice ori care au călătorit în străinătate”, mai spun reprezentanții Marquardt Sibiu.

Sistemul de organizare de la Marquardt pune accentul pe protejarea sănătății angajaților iar măsurile sunt stricte și eficiente. Reprezentanții companiei spun că aceste reguli reprezintă instrumentul principal cu ajutorul căruia vor trece cu bine peste criza pandemică.