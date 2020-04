Muncitorii străini abandonați pe un șantier din Sibiu – Jumătate dintre ei au viza și permisul de muncă expirate

Jumătate dintre muncitorii străini, abandonați de angajator pe un șantier din Sibiu, nu mai au viză de ședere în România și nici permis de muncă. În total, este vorba despre 45 de oameni – 30 de egipteni și 15 tunisieni. În ajutorul muncitorilor a venit Crucea Roșie dar și mai multe firme locale care au contribuit cu o masă caldă sau cu alimente și produse de primă necesitate.

Muncitorii egipteni și tunisieni au ajuns la Sibiu în urmă cu 3 luni, angajați de o firmă din București. Aceștia au muncit două luni pe un șantier de construcții din oraș dar, după izbucnirea crizei sanitare, au rămas fără locuri de muncă. Aflați în imposibilitatea de a se întoarce în țara de origine și, fără o sursă sigură de venit, oamenii au sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu și au cerut ajutorul Ambasadei Egiptului și a Tunisiei.

„Ambasada Egiptului din România ne-a înștiințat despre 48 de egipteni care au fost abandonați în municipiul Sibiu. Aceste persoane au contract de muncă cu o firmă din București. La rândul ei, această firmă a încheiat contract de prestări servicii cu o firmă de construcții din Sibiu. În urma rezilierii acestui contract, muncitorii au rămas aici. În toată această perioadă, primăria Sibiu și filiala Crucii Roșii au oferit alimente acestor persoane”, transmitea Prefectura Sibiu, în urmă cu o săptămână.

La inițiativa Prefecturii, proprietarul spațiului unde locuiesc muncitorii, au permis șederea acestora până la sfârșitul lunii aprilie. Voluntarii de la Crucea Roșie Sibiu îi ajută pe muncitorii străini atât cu alimente, cât și cu măști și mănuși, iar în prezent încearcă să îi ajute cu documentele necesare șederii în România și să le găsească de lucru.

„Facem tot ce putem pentru ei. Am depus un proiect împreună cu Fundația Comunitară, prin care am câștigat 1550 de euro. Pentru că alimente au deocamdată, vom încerca să folosim acești bani pentru alte nevoi, inclusiv chiria. Mai mult de jumătate dintre ei au viza expirată sau permisele de muncă. Încercăm să îi ajutăm cu această problemă în primul rând și după ce au toate actele în regulă, să îi ajutăm să se angajeze. Primaria Sibiu ne ajută, Trans Agape le duce o zilnic o masă caldă, cu Fundația Comunitară am depus un proiect pentru accesarea unui fond de urgență. Foarte mulți oameni s-au implicat și și-au oferit ajutorul. Sunt multe firme care doresc să îi angajeze, însă prioritară este rezolvarea problemelor cu documentele de ședere. Vrem să îi ajutăm să se angajeze cu contract de muncă, cu forme legale. Le explicăm care sunt riscurile muncii la negru ”, a explicat Raluca Morar, președinta Crucii Roșii Sibiu, pentru Ora de Sibiu.