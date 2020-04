Ordonanța Militară 10 – Noi măsuri pentru vârstnici și prelungirea suspendării zborurilor

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat o nouă Ordonanță Militară. Aceasta prevede, printre altele, noi măsuri cu privire la circulația persoanelor cu vârste de peste 65 de ani și informații despre zborurile suspendate.

„O veste bună pentru persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani este că circulația este permisă în afara locuinței sau a gospodăriei în următoarele situații. Indiferent de intervalul orar, persoanele de peste 65 de ani pot circula în afara locuinței sau a gospodăriei pentru următoarele motive: deplasarea în interes profesional, pot să se deplaseze în situația în care au nevoie de asistență medicală, care nu poate fi amânată sau realizată de la distanță, inclusiv tratamentele oncologice, dializa sau motive similare, pot face deplasări pentru activități agricole”, a spus Marcel Vela.

De asemenea, ministrul a spus că vârstnicii vor putea ieși din case în două intervale orare.

„Totodată, în această Ordonanță am prevăzut ca persoanele care au împlinit 65 de ani pot circula în urmatoarele intervale orare: 7-11 și 19-22, în, evident, urmatoarele motive: deplasarea pentru bunuri, motive justificate precum îngrijirea sau însoțirea unui minor, asistența unor persoane vârstnice bolnave, deplasări scurte pentru activități fizice individuale, pentru nevoile animalelor de companie. Pentru verificarea motivelor deplasărilor se aplică în mod corespunzător dispozițiile Ordonanței Militare nr. 3”, a mai spus Vela.

O altă măsură prevăzută în Ordonanța Militară nr. 10 este prelungirea suspendării mai multor zboruri.

„Suspendarea unor zboruri către țări unde au fost deja suspendate zboruri pentru alte 14 zile. În această situație am decis prin Ordonanța Militară 10 că va trebui prelungită măsura suspendării zborurilor către Spania și din Spania pentru toate aeroporturile din România pentru o perioadă de 14 zile, începând de mâine (n.r.: 28.04.2020). Am prelungit măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Elveția, SUA, Regatul Unit al Marii Britanii, Olanda, Turcia și Iran pentru 13 zile, începând cu 2 mai până în 14 mai inclusiv. Am prelungit suspendarea zborurilor spre și dinspre Italia pentru 12 zile începând cu data de 3 mai, valabilă până în 14 mai inclusiv. Franța și Germania către și din România, începând cu 5 mai până în 14 mai inclusiv”, a precizat ministrul Marcel Vela.