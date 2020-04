Școala online nu e pentru toți elevii sibieni – Putem dona laptopuri sau tablete pentru copiii fără posibilități

Șeful Inspectoratului Școlar Județean Sibiu face apel la generozitatea sibienilor și a companiilor care pot dona calculatoare sau tablete pentru copiii care nu pot învăța online din cauza lipsurilor. Inspectorul Alexandru Dumbravă a inițiat o campanie de donații de echipamente IT, de care au nevoie zeci de copii din mediul rural sau care provin din familii nevoiașe. Dacă aveți acasă un laptop sau o tabletă, pe care nu le folosiți, puteți sprijini un copil să învețe de-acasă până trece pandemia de coronavirus.

Campanie de ajutorare a elevilor fără posibilități materiale

„Dragi sibieni, după cum știți, în ultima perioadă și în perioada următoare elevii județului nostru își vor desfășura mare parte a activității de învățare departe de sala de clasă, prin intermediul tehnologiilor care le permit să fie în legătură cu profesorii sau cu colegii lor. Nu este o situație cu care noi sau ei să fim familiarizați, dar încercăm cu toții să ne adaptăm din mers și să facem lucrurile tot mai bine. Din păcate, pentru foarte mulți dintre elevii sibieni, accesul la predarea online este mai dificil sau imposibil din cauza lipsei unui echipament de conectare, a lipsei conexiunii sau a lipsei unor adulți care să le fie aproape. Nu putem să le facem pe toate, dar cred că unele lucruri sunt în puterea noastră de a fi îndreptate. Astfel, cred că locul unui calculator, laptop sau tabletă care poate că stă acum neutilizat/ă la dumneavoastră acasă sau la companiile din Sibiu, poate fi găsit în casele unora dintre copiii județului Sibiu care au nevoie de el”, a scris inspectorul Alexandru Dumbravă pe pagina de socializare.

Peste 500 de elevi sibieni nu au deocamdată acces la tehnologie. Echipamentele IT pot fi duse la Casa Corpului Didactic, în zilele de marți și miercuri.

„Persoane fizice și companii, sunteți așteptați să fiți alături de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Casa Corpului Didactic Sibiu în acest proiect în care generozitatea, educația și grija față de viitorul nostru își dau mâna. Toate donațiile dumneavoastră vor fi aduse la Casa Corpului Didactic Sibiu, pe str. Turismului Nr. 15, în zilele de marți, miercuri și joi intre orele 10-12. Cei care ajungeți acolo sunați la tel. 0269 230 259, pentru ca să vină unul dintre colegii de la CCD să preia echipamentele pe care le aduceți. De aici, acestea vor fi transferate în localitățile în care este mai mare nevoie de ele, conform listei întocmite de către partenera noastră Alina Enache. Vă rugăm ca aceste echipamente să respecte niște caracteristici minimale. Pentru PC sau Laptop să aibă Procesor dual core sau i3 , minim 4 GB RAM și placa video dedicata.

Dacă e tabletă, ideal e să aibă 2 GB RAM, dar va merge și cu 1 GB RAM. De asemenea, vă rugăm să le aduceți cu sistem de operare instalat și, dacă se poate, cu pachet Office. La livrarea echipamentelor vă rugăm să respectați metodele de protecție împotriva COVID-19. Vă mulțumim și vă așteptăm alături de copiii Sibiului”, a mai scris Alexandru Dumbravă.

Lecțiile online, singura soluție pe timp de pandemie

După vacanța de Paști, lecțiile online au devenit obligatorii, printr-un ordin de ministru. Atât elevii cât și profesorii trebuie să participe la astfel de cursuri în perioada următoare. Deocamdată, sunt scutiți doar elevii care nu au acces la tehnologie sau Internet și se caută soluții pentru sprijinirea acestora.

„Revenim nu la cursurile organizate în spațiul unității de învățământ, ci la cursurile organizate online. Am dat instrucțiuni, pe care le-am aprobat printr-un ordin de ministru. Este o măsura prin care am stabilit în mod clar care sunt responsabilitățile la nivel de Minister al Educației, la nivel de Inspectorat Școlar, unitate de învățământ, cadrul didactic, elev și elevul trebuie să participe, elevul care acces la internet și are posibilitatea de a participa la lecțiile online are obligativitatea de a participa la cursurile desfășurate de către profesor”, declara săptămâna trecută ministrul Educației, Monica Anisie.