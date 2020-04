FOTO: Copil bătut cu bestialitate de paznicii unui magazin din Sibiu – „M-au lovit cu pumnii și picioarele până la sânge”

Un adolescent din Sibiu, în vârstă de 16 ani, a fost bătut cu bestialitate, în cursul zilei de luni, de doi bărbați, în incinta unui magazin din zona Cedonia. Băiatul are acum nevoie de șase zile de îngrijiri medicale. Poliția a fost sesizată în acest caz, iar în funcție de gravitatea rănilor suferite, bătăușii pot fi cercetați chiar pentru tentativă la omor.

Copil de 16 bătut cu pumnii și picioarele până la sânge

Samuel, un copil de 16 ani din Sibiu, a fost bătut, ieri, în magazinul Profi din zona Cedonia din Sibiu, de doi indivizi. Băiatul spune că agresorii sunt agenții de securitate ai magazinului. Adolescentul a fost bătut fiindcă, în urmă cu o lună, a furat din respectiva locație.

„Acum o lună și ceva am furat din acel magazin, cam de o sută de lei. Îmi pare rău, regret și știu că a fost o prostie. A fost pentru prima și ultima dată. Atunci m-au prins, m-au dus la poliție și l-au chemat pe tatăl meu. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate. Din acel moment și până atunci, eu m-am mai dus la cumpărături acolo. Mereu am primit insulte de la angajați. Însă ieri am fost bătut rău”, spune Samuel.

Băiatul povestește că, ieri, în momentul în care a achitat cumpărăturile și a vrut să plece, paznicul magazinului a blocat ușile și a chemat „întăriri”. Au venit două persoane care l-au dus într-o încăpere din magazin și l-au bătut până la sânge, cu pumnii și picioarele.

„Ieri am mers la Profi cu niște prieteni să facem cumpărături. Am plătit ce am luat, nu am furat nimic, și când să ies, au închis ușile. Mai erau clienți în magazin, toți se uitau la noi. Eu i-am zis paznicului să deschidă ușa ca să plec și el mi-a spus că are ordine de mai sus să nu mă lase. După cinci minute a venit o mașină din care au coborât doi oameni. Amândoi masivi, cu tatuaje, unul dintre ei arăta ca un interlop. Au venit la noi și au întrebat <<ăștia sunt ăia?>> și ne-au băgat într-o cameră pe mine și încă doi prieteni. Sora mea era cu mine și au scos-o afară. Ne-au dus în cameră și au început să dea în mine. Le-am zis să nu ma mai lovească, că nu pot să respir, că am bronșită astmatică. M-au pus pe jos și mi-au dat cu picioarele în piept. Au dat și în prietenii mei, deși ei nu aveau nicio treabă, ei nu au furat niciodată… Ne-au obligat să spunem că am furat, ne-au făcut poze, ne-au înregistrat. Eu eram plin de sânge. După ce m-au bătut m-au pus să mă spăl, ca să nu mă vadă oamenii din magazin când ies. M-au obligat să dau mâna cu ei când plec, ca să nu pară că m-au bătut”, povestește copilul de 16 ani.

Samuel spune că agresorii aveau tricouri inscripționate cu „security”, iar unul dintre ei a pretins că lucrează la Poliție. Băiatul spune că nu i-a mai văzut niciodată pe bătăuși.

„Când am ieșit afară am plâns. M-au lovit tare, dar am suportat durerea. Am plâns de nervi. Nici tata nu dă în mine și mă bat niște necunoscuți?”, spune Samuel.

Băiatul are nevoie de mai multe zile de îngriji medicale

După cele întâmplate, Samuel l-a sunat pe tatăl său, iar acesta a sunat la Ambulanță și la Poliție. A fost dus la Spitalul Luther și, potrivit certificatului medico-legal, are nevoie de 5-6 zile de îngrijiri medicale. Astăzi însă s-a simțit rău. Are dureri de cap și abia dacă poate să respire.

„Mă doare constant în piept, mă dor și coastele când respir. Am vânătăi pe piept, urme roșii de la lovituri, am buza spartă. O să merg să-mi fac și un tomograf azi”, spune Samuel.

Poliția face cercetări în acest caz

„La data de 27 aprilie a.c., în jurul orei 15,50, prin apel 112, un sibian a sesizat polițiștii Secției 1 Poliție Urbană Sibiu în legătură cu faptul că fiul său, în vârstă de 16 ani, și doi prieteni de-ai acestuia au fost loviți de patru persoane, în zona Cedonia, din municipiul Sibiu. La fața locului au fost identificate atât victimele, cât și presupușii agresori. Un echipaj medical aflat în zonă în momentul producerii agresiunii i-a acordat îngrijiri medicale fiului apelantului. În prezent, la nivelul Secției 1 Poliție Urbană Sibiu se fac cercetări în vederea stabilirii situației de fapt și încadrării juridice a faptei”, spune Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În funcție de gravitatea rănilor suferite, agresorii pot fi cercetați chiar pentru tentativă la omor.

Reprezentanții Profi Cedonia spun că băiatul nu a fost bătut

Reporterii Ora de Sibiu au luat legătura, telefonic, cu reprezentanții magazinului Profi din zona Cedonia. Aceștia spun că băiatul nu a fost bătut.

„E vorba despre niște recidiviști. Au fost recalcitranți cu colegii, au vorbit în țigănește și au vrut să sară la bătaie. Colegii mei i-au sunat pe responsabilii de securitate, pe cei de la intervenții. Au intrat cu ei în birou și au discutat. Colegii din magazin spun că nu auzit zgomote. Dacă era să îi bată, am fi auzit gălăgie. Au ieșit calmi cu toții din birou”, spune șefa de magazin.