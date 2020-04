Zeci de oameni din Cisnădie se tem că s-ar putea îmbolnăvi de coronavirus – Doi vecini au boala și nu s-au luat măsuri

Neliniște la Cisnădie, într-o curte în care locuiesc nu mai puțin de 20 de familii. Doi vecini, soț și soție, au fost confirmați pozitiv cu coronavirus și după internarea lor în spital, nimeni nu a făcut dezinfecție în spațiile comune, folosite și de vecinii sănătoși.

Fiica unui cuplu de vârstnici, care locuiesc în curtea comună unde au fost confirmate două cazuri de coronavirus, ne-a cerut ajutorul.

„După cum deja ați sesizat și dvs, în diferite articole, la noi în oraș avem foarte multe sau destule cazuri de covid 19. La mine personal, în curte, avem 2 cazuri pozitive și internate în spital. O persoană a fost confirmată în data de 17 aprilie (soțul) angajat la o fabrică din Cisnădie și cea de-a doua persoană, a fost confirmată astăzi (soția). Apelez la ajutorul dvs. deoarece din data de 17 aprilie, de la primul caz confirmat, nimeni nu a venit cu dezinsecția în acea curte. Curtea fiind comună, cu peste 20 de familii care locuiesc la această adresa. Eu vă scriu din Franța, disperată fiind, pentru că am părinți bătrâni care locuiesc la această adresă. Vă fac cunoscut și faptul că am sunat eu personal, atât la DSP Sibiu cât și la Primăria orașului Cisnadie. Până la acest moment( n.r. luni după – amiază), în afară de a mă plimba telefonic de la unu la altul, nu am reușit să rezolv decât niște scuze și promisiuni că încearcă să trimită pe cineva cu dezinfecția. Vă mai fac cunoscut și faptul că, astăzi, în jurul orelor 14:00, a fost dusă cea de-a doua persoană pozitivă la spital, persoană care, din fundul curții și până la poartă, s-a deplasat, pozitivă fiind, pe propriile picioare prin toată curtea. Vă rog să ne ajutați cu ce este necesar ca să putem beneficia de dezinfecția atât de necesară, care în aceste vremuri grele, ar mai liniști oarecum situația într-o asemenea curte”, a scris femeia, în mesajul trimis Redacției Ora de Sibiu.

Reporterul Ora de Sibiu a verificat informațiile transmise de aceasta și a aflat că erau adevărate. La zece zile de la confirmarea primului caz din curtea comună, nu s-au făcut procedurile obligatorii de dezinfecție care se impun în astfel de situații.

Prefectura Sibiu, prin purtătorul de cuvânt, Andreea Ștefan ne-a asigurat că va fi trimisă o echipă la adresa indicată de cititoarea Ora de Sibiu.

„Vom face verificări și, dacă cele sesizate se confirmă, vom face demersurile necesare pentru îndeplinirea procedurilor privind prevenirea răspândirii noului coronavirus”, a transmis Andreea Ștefan.

Procedura de dezinfecție s-a realizat luni după – amiază, lucru confirmat marți dimineață și de locatari.