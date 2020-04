Primul bolnav de COVID 19 din Sibiu s-a vindecat – Dezvăluirile asistentului după o lună de luptă cu virusul

Sergiu Danciu, asistentul ATI, de 32 de ani, de la Spitalul Județean, a fost externat, după o lună de luptă cu noul coronavirus. Acesta spune că, cel mai greu, i-a fost să stea închis și recunoaște că și-ar fi dorit să se facă o anchetă riguroasă în cazul său, ca să se afle adevărul cu privire la felul în care s-a îmbolnăvit de COVID – 19. Asistentul medical este sigur că a luat virusul de la un pacient, pe care l-a îngrijit în Secția ATI, fără echipament de protecție și la care s-a confirmat virusul abia după deces.

Primul caz confirmat cu noul coronavirus

Sergiu Danciu a primit vestea că este infectat cu noul coronavirus pe 27 martie. În aceeași zi a fost internat la Spitalul Județean, în Secția de Boli Infecțioase. Era primul caz confirmat cu COVID – 19, din Sibiu, și primul cadru medical infectat din județ.

„A fost destul de greu. Să stau în pat o lună, a fost cel mai greu. Boala nu s-a manifestat într-o formă gravă. Pulmonar am fost bine, am avut doar febră. Cât am stat în spital, am făcut 7 teste pentru COVID – 19 și 5 au ieșit pozitive. Am făcut tratament cu Kaletra și Plaquenil timp de 10 zile și apoi am reluat tratamentul doar cu Plaquenil. În ultima fază a tratamentului, s-a introdus Tamiflu și apoi am reușit să mă debarasez de virus. Din cauză că sunt diabetic s-a inactivat mai greu virusul”, a povestit, pentru Ora de Sibiu, asistentul medical.

„Șefa Șecției de Boli Infecțioase, o adevărată profesionistă”

A fost îngrijit chiar de șefa secției, dr. Victoria Bîrluțiu, despre care are numai cuvinte de laudă.

„La două ore intra cineva să mă întrebe ce fac. Sunt niște adevarați profesioniști. D-na dr Bârluțiu este un medic foarte devotat, ea îi vizitează pe toți, are o vorbă bună de spus pentru fiecare”, spune acesta.

Cum arată o zi în „zona roșie” a Spitalului Județean

În fiecare zi de internare, a fost monitorizat de câteva ori pe zi.

„Am fost într-o rezervă cu un pat, pe Secția de Boli Infecțioase, de la etajul 1. Dimineața la 6:00, era prima măsurare a temperaturii și primeam tratamentul pentru ziua în curs. Micul dejun era la ora 8:00 – 9:00. La 10:00 era vizita d-nei doctor, măsurarea saturației, temperaturii, tensiunii arteriale, d-na doctor mă asculta pulmonar și aveam discuții doctor – pacient. Vreau să precizez că a fost foarte bună această comunicare. După vizită, mi se punea de obicei o perfuzie pentru hidratare și apoi urma prânzul, pe la 13:00 – 14:00. Contra-vizita era de la 17:30 – 18:00. Urma cina și medicația de seară, în jur de 18:30m- 19:00”, precizează asistentul medical.

Asistentul spune că și-ar fi dorit o anchetă mai riguroasă

Acuzațiile care i-au fost aduse, privind faptul că s-ar fi infectat de la niște pacienți pe care îi trata la domiciliu și amenințările publice cu dosar penal, i-au lăsat un gust amar asistentului Sergiu Danciu.

„Mă așteptam să se facă o anchetă, a fost ușor să dea câteva declarații ca să scape. Familia din Germania nici nu a fost testată de DSP, iar pacienților care erau în spital nu li se făceau teste la început, acum se fac. Atunci, mulți au fost confirmați pozitiv cu COVID 19 după deces. Noi, când îi îngrijeam nu știam că au coronavirus. Eu m-am îmbolnavit de la un pacient plimbat o lună prin spital, intubat la câteva ore după ce a venit în ATI. Eu i-am aspirat secrețiile și, post – deces, s-a constatat că era bolnav de coronavirus. Era un pacient adus din Hunedoara”, spune Sergiu Danciu.

Coronavirusul, una dintre cele mai grele experiențe

Asistentul spune că boala care l-a ținut o lună pe un pat de spital se numără printre cele mai grele experiențe trăite.

„Experiența cea mai dureroasă din viața mea, a fost moartea mamei mele în 2006. Acum, cel mai greu a fost să stau închis dar m-a ajutat și psihicul. Am fost sunat, de colegi, de prieteni și a contat asta foarte mult”, mai spune tânărul, acum complet vindecat.

După 1 mai se va întoarce la serviciu. Spune că nu îi mai este teamă să lucreze cu bolnavii infectați cu coronavirus, deoarece a aflat de la colegii săi că sunt suficiente materiale de protecție iar pacienții sunt testați pentru COVID – 19 înainte să ajungă în Secția ATI.