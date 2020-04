Petrecem 1 Mai în carantină – Unde găsim cei mai buni mici din Sibiu

Anul acesta, de 1 Mai, nu vor mai sfârâi grătarele prin păduri și pe marginea râurilor, iar poienițele nu vor mai răsuna de muzică de petrecere. Resturantele au liste lungi de comenzi și vor livra mititeii calzi, acasă. Și carmangeriile și magazinele de cartier au pregătit cantități suficiente de fripturi, gata marinate și condimentate și carne de mici pentru toate gusturile.

1 Mai acasă

1 mai nu poate exista fără mititei, dar anul acesta suntem nevoiți să ne adaptăm la starea de urgenţă. Mititeii vor sfârâi pe grătar în curte sau pe aragaz, nu la iarbă verde, aşa cum se întâmpla în anii trecuţi.

Cum vor sărbători sibienii

Mulţi sibieni şi-au făcut deja provizii sau au făcut comenzi în avans. Mii de mici au fost comandaţi până acum online sau la restaurantele din oraș.

„Va fi destul de ciudat. Eventual, ieșim și facem grătarul pe balcon. Ne descurcăm și așa. Ne luăm revanșa anul viitor. Încă nu am cumpărat mici. Vrem să-i luăm proaspeți, înainte să-i punem pe grătar. Ne-am gândit și să comandăm patru porții de la un restaurant care face livrări la domiciliu”, ne-a spus Mircea B., un sibian de 46 de ani.

„Nu putem să sărbătorim 1 Mai fără doi – trei mititei pe masă. Noi suntem pensionari și locuim la bloc dar vom lua o caserolă de mici și îi vom pregăti la tigaie, pe aragaz. Nu ieșim nicăieri”, ne-a spus tanti Samaranda, o bunicuță de 72 de ani.

„Ne-ar fi plăcut să ieșim la iarbă verde, așa cum făceam în fiecare an, dar înțelegem că asta e situația. Vom sta în curte împreună cu cei mici și vom pune pe grătar de toae. Și mici, și niște carne de pui, și niște pește, și niște ciuperci. Le-am cumpărat deja de la hypermarket. Până la urmă e o zi ca oricare alta. Mai avem răbdare până pe 15 mai. Vom vedea atunci ce se va întâmpla, dacă vom putea ieși din case”, spune și Mariana M., o sibiancă de 39 de ani.

Mii de mici livrați acasă

Sute de comenzi urmează să fie livrate de carmangeriile Bătrânu’ Sas. Livrări se vor face inclusiv sâmbătă și duminică.

“Livrăm micii la caserolă. Avem caserola de 900 gr, cu 12 mici, care costă 26,5 lei și avem caserola de 500 gr, cu 7 mici, la 17,9 lei. Pentru prepararea micilor folosim rețeta clasică – carne de vită și de porc, în cantități aproximativ egale și condimente. Nu conțin mult bicarbonat, doar cât e nevoie ca să se lege pasta de mici. Se poate comanda din magazinul nostru online iar comanda minimă este de 50 de lei. Livrările sunt făcute de angajații noștri și comenzile se fac cu o zi în avans”, ne-a spus Andrei Drăgan, reprezentantul carmangeriilor Bătrânu’ Sas.

Oferte și în magazine

La Trans Agape, se găsesc cei mai mari mici din oraș. Un singur mititel cântărește 72 de gr, față de 45 – 50 gr cât cântăresc micii obișnuiți.

„Noi folosim o rețetă proprie, destul de aproape de rețeta clasică – carne de vită și porc, usturoi și condimente. Fiecare producător are secretele sale. Noi știm că micii noștri sunt foarte apreciați și pentru gust dar și pentru faptul că sunt mai mari decât în alte părți. La noi, micul are 72 gr. În toate magazinele Trans Agape se găsește deja carne de mici, la caserole mici sau mai mari. Caserola mică are 8 mici, iar cea mare 16. Prețul unui kg de pastă de mici este 24 de lei”, a precizat, pentru Ora de Sibiu, Cornel Presecan, administratorul rețelei de magazine Trans Agape.

În marile magazine, micii se găsesc la caserole între 500 gr – 1 kg, la prețuri cuprinse între 16 lei – 29 lei. Toate magazinele vor fi deschise pe 1 Mai.