Apel disperat al unui sibian care și-a pierdut portofelul – „Vă rog să mă ajutați. Ofer recompensă”

Un bărbat din Armeni a pierdut, joi, un portofel cu bani și cu acte. Acum e dispus să ofere recompensă ca să îl găsească. În portofel avea 500 de lei, carduri bancare, permisul auto și cartea de identitate.

Aurel Gherman are 51 de ani și este angajatul unei societăți de apă și canalizare. Nu câștigă mult dar destul cât să își întrețină familia. Când nu se mai descurcă cu banii, merge și lucrează în Germania, în agricultură. Așa a reușit să își mai facă câte ceva pe lângă casă.

Joi, a venit în Sibiu ca să facă niște cumpărături. Își amintește că, ultima dată, a scos portofelul la o carmangerie din Terezian, unde a plătit produsele cumpărate. După aceea, s-a dus la mașina pe care o parcase în apropiere.

„Nu știu ce s-a mai întâmplat după aceea. M-am dus la mașină ca sa duc cumpărăturile și nu îmi amintesc unde am pus portofelul. Nu e exclus să îl fi pus pe mașină, cât am băgat plasele cu cumpărături și să fi rămas acolo. Îl rog pe cel care l-a găsit să mi-l înapoieze. Nu aveam o sumă mare de bani. Aveam vreo 500 de lei dar pentru mine banii ăștia înseamnă mult. Și am mare nevoie de acte – de permis, de buletin, de carduri, mai ales acum când e greu să fac altele noi, că nu putem ieși din casă”, spune Aurel Gherman.

Bărbatul face apel la toți cei care ar putea să ofere informații despre portofel, și despre suma de bani pierdută, să o înapoieze. Oferă recompensă oricui poate să îi ofere informații despre portofelul pierdut.

„Am fost și la Poliție. Am fost prima dată la Sibiu și după aceea am fost și la Loamneș. Deocamdată nu am rezolvat nimic. Au zis să aștept că mă vor contacta. Îl rog pe cel care a găsit banii să mi-i dea înapoi. Am nevoie de ei. Dau și recompensă celui care mi-l aduce – 100, 200 de lei dau”, promite Aurel.

Cei care îl pot ajuta pe Aurel Gherman cu orice fel de informații, ne pot contacta pe adresa redacției oradesibiu@gmail.com sau se pot adresa Poliției.

Potrivit Codului Civil, găsitorul bunului este obligat ca, în termen de 10 zile, să îl restituie proprietarului ori, dacă acesta nu poate fi cunoscut, să îl predea organului de poliţie din localitatea în care a fost găsit.