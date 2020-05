LIVE ACUM – Povestea incredibilă a unei studente la Medicină care s-a vindecat de coronavirus. Vineri la „Interviuri pe față”

Irina Huțuleac, o studentă din Sibiu a avut COVID – 19 și s-a vindecat acasă. Bunica sa însă, a fost răpusă de noul coronavirus. Tânăra este, în această seară, invitata Deliei Pușcă la emisiunea „Interviuri pe Față”.

Vineri, la ora 19:30, în direct pe Ora de Sibiu, la emisiunea moderată de Delia Pușcă, invitată este Irina Huțuleac, o studentă în anul VI, la Facultatea de Medicină din Sibiu.

„Totul a început cu îmbolnăvirea bunicii mele, în data de 29 martie, dar pe atunci nu am bănuit că ar putea fi vorba de COVID-19, deoarece singurele simptome erau lipsa poftei de mâncare și scaunele diareice. La câteva zile însă am început toți să avem starea generală alterată, cefalee, dureri în gât ,dispnee , febra fiind însă absentă.

A fost o perioadă de care îmi aduc aminte cu teamă, fiindcă toți respiram greu și abia puteam sta treji. În câteva zile, starea bunicii s-a înrăutățit, iar după ce aceasta a fost dusă la spital și a fost testată, în 24 de ore am aflat că era infectată cu SARS-CoV-2. La câteva zile, am fost testați și noi și am primit același răspuns.

Bunica urma să vină de Paște acasă, dar au apărut complicații și a decedat după două infarcturi miocardice, pe data de 14 aprilie 2020. A fost decesul cu numărul 356, la nivel național.

Panica s-a instalat în rândul familiei noastre, dar am încercat să fim puternici unul pentru celălalt. Noi, restul familiei, ne-am tratat acasă. Consider că am avut noroc”, ne-a povestit Irina.

Toate detaliile poveștii le puteți afla, urmărind la ora 19:30, în direct pe Ora de Sibiu, la „Interviuri pe față”, cu Delia Pușcă.