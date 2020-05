TNRS celebrează Ziua Europei online

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu oferă publicului, sâmbătă, 9 mai 2020, de Ziua Europei, în parteneriat cu Departamentul de Artă Teatrală din cadrul Universității „Lucian Blaga” Sibiu, un program online care include: recitaluri de poezie, conferințe, spectacole de teatru și povești pentru copii.

Până în data de 17 mai 2020, TNRS va difuza online, gratuit, 39 de evenimente, dintre care amintim: „Drumul clipei”, regia Laurențiu Damian (documentar making of „Faust” – 8 mai 2020), „Așteptându-l pe Godot”, regia Silviu Purcărete (9 mai 2020), „Oidip”, regia Silviu Purcărete (10 mai 2020), „Cu mulțumirile firmei”, regia Theodor-Cristian Popescu (14 mai 2020), „Hedda Gabler”, regia Botond Nagy (15 mai 2020), „Nathan înțeleptul”, regia Armin Petras (16 mai 2020) și „Hamlet”, regia Radu Nica (17 mai 2020).

Program TNRS online 8 – 17 mai 2020

Vineri, 8 mai 2020

Ora 17:00

Conferințele speciale FITS și TNRS

Klaus Maria Brandauer, George Banu și Irina Margareta Nistor:

„Actor de teatru – Actor de film: Alegere imposibilă” / ”Theatre actor, Film actor: Imposible choice”

Ora 19:00

„Drumul clipei”, regia Laurențiu Damian – Documentar making of „Faust”

Ora 21:00

Fotoliul cu povești și poezie în lectura actriței Arina Ioana Trif:

Povești japoneze:„ Bursucul și evantaiul” și „Spiridușii cu nasuri lungi”

Ora 21:30

Monoloage în sufragerie cu actorul Secției Germane a TNRS, Ali Deac

Sâmbătă, 9 mai 2020

Ora 13:00

Studenții anului II Actorie (profesor coordonator Ofelia Popii), Departamentul de Artă Teatrală, Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Andrei Văleanu – „Solidaritate” de Grigoris Seferis (Cipru)

Monica Vîlcu – „Lume. Aripi” de Luigi Pirandello (Italia)

Gabriel Muncuş – „Eterna pace” de Mihai Eminescu (România)

Oana Brânzan – „Rima X” şi „Rima XIII” de Gustavo Adolfo Becquer (Spania)

Antonia Dobocan – „Călatoria” de Charles Baudelaire (Franța)

Iulian Buzuloiu – „Arce romane” de Tomas Tranströmer (Suedia)

Patricia Buraga – „Tălmăciri din lirica irlandeză” (Irlanda)

George Paraschivescu – „O scurtă confesiune de credință” de Justinas Marcinkevicius (Lituania)

Adelina Hoban – „Destine” de Parszf. Attila (Ungaria)

Radu Popescu – „Şi sufletul nostru ” de P Mustapāā (Norvegia)

Ioana Antal – „Boemia se află la mare” de Ingerborg Bachmann (Austria)

Gabriel Muncuş – „Leagănul respirației” de Herta Müller (Germania)

Monica Vîlcu – „De-aş fi rege” de Gh. Tomozei (România)

Adelina Hoban – „Pe un stih străin” de Georgios Seferis (Grecia)

Oana Brânzan – „Cu forţa iubirii” de Maurice Careme (Belgia)

Iulian Buzuloiu – „Muzica invizibilă” de Jan Svantner (Slovacia)

Antonia Dobocan – „Chipurile” de Tadeusz Rosewicz (Polonia)

Patricia Buraga – „Perpetum mobile” de Bronislava Volkova (Irlanda)

Ora 14:00

Cristina Blaga Tomuș, doctorand în Teatru și Artele spectacolului, asistent la Departamentul de Artă Teatrală, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, actriță colaboratoare a TNRS

John Steinbeck, „Joia dulce”

A. P. Cehov, „Livada cu vișini”

Constituția Uniunii Europene

Ap. P. Cehov, „Unchiul Vanea”

Aristotel, „Politica”

Mihai Eminescu, „Împărat și proletar”

Ora 15:00

Anca Boieru, doctorand în Teatru și Artele spectacolului, asistent la Departamentul de Artă Teatrală, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, colaboratoare a FITS

„Se – Cinema Paradiso” – de Ennio Morricone (IT)

„La Vie en Rose” – de Edith Piaf, Louiguy si Marguerite Monnot (FR)

„En Aranjuez con tu amor” – de Joaquín Rodrigo (ES)

„Tudore” – de Alexandru Mandy (RO)

Ora 16:00

Oana Marin, doctorand în Teatru și Artele spectacolului, asistent la Departamentul de Artă Teatrală, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, actriță colaboratoare a TNRS

Konstantinos Kavafis – „Spre Ithaca”

Antonio Machado – „Călătorule”

Cesare Pavese – „Mereu vii din mare”

Par Lagerkvist – „Neliniștea”

Ingeborg Bachmann – „Unui comandant de oști”

Giorgos Seferis – „Țara noastră este închisă”

Adam Puslojic – „Mor pe drum”

Nichita Stănescu – „Poetul ca și soldatul”

Fernando Pessoa – „Ziua de naștere”

Tomas Tranströmer – „Vânt mare și lin”

Lucian Blaga – „Inscripție”

Ora 17:00

Conferințele speciale FITS și TNRS

Neil Labute și Octavian Saiu:

„Discuţii fără perdea despre teatru: Întrebări şi răspunsuri cu Neil LaBute”

Ora 19:00

„Așteptându-l pe Godot”, regia Silviu Purcărete

Distribuția cu Virgil Flonda

Ora 21:00

Fotoliul cu povești și poezie în lectura actorului Dan Glasu:

„Păcală”, de Ion Creangă

Ora 21:30

Monoloage în sufragerie cu actrița Secției Germane a TNRS, Anca Cipariu

Duminică, 10 mai 2020

Ora 17:00

Conferințele speciale FITS și TNRS

Joe Melillo și Octavian Saiu:

„Brooklyn Academy of Music: susținerea neîntreruptă a artei și culturii” / ”Why and how BAM exists: the relentless pursuit of art and culture”

Ora 19:00

„Oidip”, regia Silviu Purcărete

Ora 21:00

Fotoliul cu povești și poezie în lectura actriței Renate Muller Nica:

„Prințesa și bobul de mazăre”, de H.C. Andersen și „Uriașul egoist”, de Oscar Wilde

Ora 21:30

Monoloage în sufragerie cu actrița Secției Germane a TNRS, Emöke Boldizsár

Luni, 11 mai 2020

Ora 17:00

Conferințele speciale FITS și TNRS

George Banu și Jaroslaw Fret

Ora 21:00

Fotoliul cu povești și poezie în lectura actriței Emoke Boldizar:

„Muzicanții din Bremen”, adaptare de Veronica D. Niculescu după Frații Grimm

Marți, 12 mai 2020

Ora 17:00

Conferințele speciale FITS și TNRS

Octavian Saiu, Sorin Alexandrescu și Carole Cusack:

„Mit și teatralitate în universul lui Mircea Eliade”

Ora 21:00

Fotoliul cu povești și poezie în lectura actorului Cristian Stanca:

„Glasul morții”, de Petre Ispirescu

Miercuri,13 mai 2020

Ora 17:00

Conferințele speciale FITS și TNRS

Octavian Saiu și David Baile

Ora 21:00

Fotoliul cu povești și poezie în lectura actorului Yannik Becker:

„Dă-dămult.. Mai dă-dămult”, de Ion Luca Caragiale

Ora 21:30

Monoloage în sufragerie cu actorul Secției Germane a TNRS, Daniel Bucher

Joi, 14 mai 2020

Ora 17:00

Conferințele speciale FITS și TNRS

Octavian Saiu și Ohad Naharin

Ora 19:00

„Cu mulțumirile firmei”/„Die Firma Dankt”, regia Theodor-Cristian Popescu

Spectacol în limba germană cu traducere în limba română

Ora 21:00

Fotoliul cu povești și poezie în lectura actriței Ofelia Popii, alături de Sofia Luna și Theo:

„Făt-frumos din lacrimă”, de Mihai Eminescu

Ora 21:30

Monoloage în sufragerie cu actorul Secției Germane a TNRS, Daniel Plier

Vineri, 15 mai 2020

Ora 17:00

Conferințele speciale FITS și TNRS

Octavian Saiu, Saviana Stănescu și Jim O’Quinn

„Despre teatrul american și condiția de străin”

Ora 19:00

„Hedda Gabler”, regia Botond Nagy

Spectacol nerecomandat tinerilor sub 14 ani

Spectacolul conține efecte de lumini produse de stroboscop, ce pot declanşa crize persoanelor care suferă de epilepsie fotosenzitivă.

Subtitrare în limba română

Ora 21:00

Fotoliul cu povești și poezie în lectura actriței Diana Fufezan:

„Piticul Nas-Lung”. Partea a I-a, de Wilhelm Hauff

Ora 21:30

Monoloage în sufragerie cu actorul Secției Germane a TNRS, Valentin Späth

Sâmbătă, 16 mai 2020

Ora 17:00

Conferințele speciale FITS și TNRS

Irina Margareta Nistor și Denis O’Hare

Ora 19:00

„Nathan înțeleptul”, regia Armin Petras

Spectacol nerecomandat tinerilor sub 14 ani

Subtitrare în limba română

Ora 21:00

Fotoliul cu povești și poezie în lectura actriței Diana Fufezan:

„Piticul Nas-Lung”. Partea a II-a, de Wilhelm Hauff

Ora 21:30

Monoloage în sufragerie cu actrița Secției Germane a TNRS, Fabiola Petri

Duminică, 17 mai 2020

Ora 17:00

Conferințele speciale FITS și TNRS

Vast & Curious – interviu Constantin Chiriac cu Andreea Roșca

Ora 19:00

„Hamlet”, regia Radu-Alexandru Nica

Subtitrare în limba română

Ora 21:00

Fotoliul cu povești și poezie în lectura actriței Diana Fufezan:

„Piticul Nas-Lung”. Partea a III-a, de Wilhelm Hauff

Ora 21:30

Monoloage în sufragerie cu actorul Secției Germane a TNRS, Yannick Becker

Unde pot fi văzute transmisiile?

►Pagina oficială de Facebook a TNRS: www.facebook.com/TNRSS

►Canalul oficial de YouTube al TNRS: www.youtube.com/TNRSS

►Site-ul oficial al TNRS: www.tnrs.ro

►Pagina oficială de Facebook a FITS: www.facebook.com/FITSibiu (pentru „Conferințele speciale FITS și TNRS”)

►Pagina oficială de Facebook a Secției Germane a TNRS: https://www.facebook.com/DeutscheAbteilung/ (pentru evenimentele în limba germană)

Vizionarea evenimentelor TNRS difuzate online este gratuită.