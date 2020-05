Apel de la IȘJ Sibiu – „Am strâns 140 de calculatoare. E nevoie de monitoare pentru copiii nevoiași”

Inspectorul – șef al IȘJ Sibiu, Alexandru Dumbravă, face apel, la toți cei care pot și vor, să îi ajute pe copiii fără posibilități materiale din județ cu monitoare de calculator funcționale. La Casa Corpului Didactic, s-au strâns din donații, 140 de unități de calculator care ar urma să fie donate copiilor nevoiași. Deocamdată, echipamentele nu pot fi folosite, fără monitoare, mouse-uri sau tastaturi.

La sfârșitul lunii aprilie, înainte să se decidă, la nivel de Guvern, să se cumpere tablete pentru copiii care nu pot învăța online, inspectorul școlar Alexandru Dumbravă a făcut apel la sibienii care pot, să doneze pentru acești elevi, calculatoare și alte echipamente IT. Zeci de persoane fizice, companii locale și organizații au sărit în ajutorul copiilor nevoiași.

„Am strâns destul de multe calculatoare pentru a fi donate copiilor, am si trimis deja foarte multe in comunități, dar ne confruntăm cu o problemă. Majoritatea donațiilor primite de la companii au fost doar de unitate, fără periferice si monitor. Acum avem pe stoc 140 de calculatoare pentru care nu avem tastatura, mouse, cabluri si monitor. Si de acestea am avea mare nevoie pentru a le putea trimite mai departe. Daca va puteti lipsi de ele, va rog sa ma contactati sau sa le duceti pe Turismului 15, Sibiu, la Casa Corpului Didactic Sibiu „, a scris, pe pagina sa de socializare, inspectorul – șef Alexandru Dumbravă.

Zeci de calculatoare au ajuns deja, luni, la elevi fără posibilități din Racovița și din Mârșa. Acestea vor rămâne în posesia copiilor și după ce se vor redeschide școlile și se va reveni la modul clasic de predare, în timp ce, tabletele trimise de Guvern, vor fi predate școlilor, iar elevii le vor putea folosi la nevoie.