„Benchea a demonstrat că o echipă unită face diferența” – Ce așteptări are președinta CJ de la noul manager de la Județean

Mandatul lui Cornel Benchea s-a încheiat. Acesta a fost înlocuit la șefia Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu de Liliana Coldea, singurul candidat pentru postul de manager, scos la concurs.

Liliana Coldea, noul manager al Spitalului Județean

În urma selecției de dosare, Comisia de Concurs de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a admis singurul candidat înscris la concursul pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Aceasta este Liliana Coldea, medic primar de medicină internă și actual manager al Spitalului CFR Sibiu, admisă cu nota 9,82.

Liliana Coldea a fost numită vineri în funcția de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, pentru o perioadă de 3 ani, prin ordin al Ministrului Sănătății.

Președinta Consiliului Județean, Daniele Câmpean, așteaptă rezultate de la noul manager, mai ales în contextul pandemiei de coronovirus.

„Începând de azi, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu are un nou manager – dna Conferențiar.dr. Liliana Coldea. Am convingerea că profesionalismul de care a dat dovadă până acum dr. Liliana Coldea va fi un avantaj în provocarea de a conduce cel mai mare spital din judetul Sibiu. Îi doresc mult succes și putere de muncă, dar și realizări în această perioadă în care domeniul sănătății este în atenția noastră, a tuturor”, a transmis Daniela Câmpean, pentru Ora de Sibiu.

Benchea rămâne în Consiliul de administrație

Cornel Benchea își oferă în continuare sprijinul pentru implementarea măsurilor luate în criza coronavirus.

„Dacă se dorește, îmi ofer tot sprijinul CJ Sibiu și conducerii spitalului in vederea asigurării continuității activității, a implementării măsurilor stabilite pentru a depăși această perioadă extrem de dificilă și pentru a ține legătura cu sectorul economic privat. Acesta s-a implicat enorm financiar și material ca să ne ajute să ne pregătim pentru aceasta criză, sector pe care nu trebuie să-l dezamăgim și care merită tot respectul nostru. Onoare și respect întregului colectiv al SCJUS pentru activitatea pe care o desfășoară în mod obișnuit și pentru lupta extraordinară cu coronavirusul din această perioadă „ a spus, Cornel Benchea.

„Îi sunt recunoscătoare pentru devotament și pentru implicare domnului Cornel Benchea”

Președinta Consiliului Județean, Daniela Câmpean, a anunțat că, economistul Cornel Benchea va rămâne în continuare în conducerea spitalului, dar va avea calitatea de membru în Consiliul de administrație.

„Îi sunt recunoscătoare pentru devotament și pentru implicare domnului Cornel Benchea, care a reușit să demonstreze că o echipă unită face întotdeauna diferența și îi mulțumesc pentru neobosita putere de a transforma Spitalul Clinic Județean Sibiu într-una dintre cele mai importante instituții spitalicești din țară. Mult succes în noua carieră!”, a declarat Daniela Câmpean.

Cornel Benchea le-a mulțumit colegilor de la spital și Consiliului Județean

„Vreau să mulțumesc în primul rând membrilor echipei de conducere a spitalului din cei trei ani, care au fost alături de mine și m-au ajutat să mă adaptez muncii din acest sector cu care nu eram familiarizat, apoi să vă mulțumesc tuturor pentru colaborarea pe care am avut-o, pentru răbdarea și înțelegerea de care ați dat dovadă; cred că de multe ori nu v-a fost ușor. Pot însă să vă asigur că am încercat să nu stric ceea ce mergea și am făcut eforturi deosebite de a avea o abordare constructivă a problemelor care s-au ivit în această perioadă, însă, sigur, nu am reușit să mă ridic tot timpul la înălțimea așteptărilor dvs. Activitatea pe care am desfășurat-o în toate sectoarele a fost caracterizată de profesionalism, corectitudine, transparență, dialog și crearea unui climat favorabil muncii, toate conducând la rezultate deosebite și la stabilirea unor relații corecte și solide cu angajații și partenerii. Doresc să mulțumesc în mod deosebit dnei președinte CJ Sibiu, pentru modul extraordinar în care am colaborat, pentru înțelegerea problemelor personale pe care le am și despre care știe că sunt reale”, spunea Cornel Benchea, la scurt timp după ce anunțat că nu își mai dorește un nou mandat la conducerea Spitalului Județean.