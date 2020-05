Primăria dotează cu termoscannere școlile din Sibiu care reiau cursurile în 2 iunie

Primăria Sibiu achiziționează termoscannere pentru școlile din municipiu, care vor relua cursurile la începutul lunii iunie. Dispozitivele vor fi folosite pentru a măsura temperatura corporală a elevilor.

„Elevii din anii terminali, a 8-a și a 12-a, vor relua cursurile din data de 2 iunie și apoi vor susține examenele. Mai multe unități de învățământ au solicitat Primăriei să achiziționeze termoscannere pentru măsurarea temperaturii corporale a elevilor, ca măsură suplimentară de prevenție. Dat fiind faptul că această achiziție nu se poate face din fondurile unităților de învățământ provenite din costul standard per elev alocat de Ministerul Educației, am decis să le achiziționeze Primăria Sibiu. Vom cumpăra câte un termoscanner sau două pentru fiecare din cele 35 de școli și licee care va relua cursurile, în funcție de numărul de elevi care se reîntorc la ore. Utilizarea acestor dispozitive va completa celelalte măsuri de siguranță, precum purtarea măștilor și a mănușilor. De asemenea, am verificat ca toate unitățile de învățământ să aibă mijloacele financiare pentru achiziția de dezinfectanți, săpun și prosoape de unică folosință”, spune Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Dispozitivele avute în vedere sunt termometre cu infraroșu, care măsoară temperatura corpului de la o distanță de 5-10 cm, dotate cu alarmă audio la depășirea pragului de temperatură de 37,2°C.

Achiziția se va desfășura prin SICAP de către serviciul public care administrează clădirile unităților de învățământ.