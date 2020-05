Echipă nouă la Crucea Roșie Sibiu – Actuala directoare pleacă doi ani

Raluca Morar, directorul Crucii Roșii Sibiu, va intra în concediu de maternitate iar în această perioadă, postul de director, va fi ocupat de Răzvan Biriș, pentru o perioadă de 2 ani.

”Crucea Roșie este mare parte din viața mea și sufletul meu. Am ajuns la Crucea Roșie Sibiu în 2008. Văzusem anunțul cu postul vacant de director al Crucii Roșii și m-am întors acasă după 5 ani de muncă în București, tocmai pentru a face munca umanitară, acasă, la Sibiu. Dar acum, urmează să mai vină un copilaș în familia noastră și voi fi în concediul de creștere a copilului timp de 2 ani. România este printre puținele locuri în care mamele se pot bucura de acest timp cu copii lor și sunt recunoscătoare pentru asta. Nu înseamnă că voi dispărea total din zona Crucii Roșii dar în acest timp, voi lăsa noua echipa în prima linie. Și asistenta mea, Olga Covali a născut iar la finalul anului o altă colega de-a noastră, Elena Dancașiu, urmeză să nască. Fetele acestea ne-au fost alături timp de 8 – 9 ani dar acum se vor bucura si ele de perioada de maternitate. Așadar, mare parte din echipa noastră va fi înlocuită de niște oameni care ne-au fost și până acum aproape ”, a explicat Raluca Morar.

Cel care va prelua atribuțiile de director al Crucii Roșii Sibiu, pentru următorii doi ani, este Răzvan Biriș. Acesta are 43 de ani, a absolvit liceul Gh Lazar din Sibiu și a continuat ulterior studiile la Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Comerț si Marketing. Timp de 3 ani Răzvan a studiat in Damasc limba și cultura araba la Institutul internațional de profil. Razvan Biris are o experienta de 17 ani in publicitate și presa locală, iar in ultimii ani și-a consolidat o cariera in domeniul managementului medical. El este un voluntar implicat in proiectele Crucii Roșii încă din anul 2018, iar din 2019 și pana in prezent a ocupat funcția de Vicepreședinte al Crucii Roșii Filiala Sibiu.

Smaranda Bălan este responsabil comunicare si Vicepreședinte al Crucii Roșii Sibiu. Aceasta a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea București și a activat în domeniul Relațiilor Publice, coordonând proiecte importante de comunicare în mediul corporatist. De contribuția ei se leagă și una dintre primele Campanii de Responsabilitate Socială din România, Breast Cancer Crusade. La Sibiu, Smaranda a susținut cursul de Managementul Relațiilor Publice la Universitatea “Lucian Blaga” și este unul dintre fondatorii comunitatii civice Vă ajutăm din Sibiu.

Din vechea echipă, rămâne Rodica Vâcă, cu o vechime la Crucea roșie de peste 10 ani, Cristian Fodor coordonatorul de voluntari, Mihai Balaban – Președintele Onorific al Crucii Roșii Sibiu, Andreea Dumitrașcu – Vicepreședinte și Georgeta Cozma – Vicepreședinte, împreună cu toți voluntari vechi dar și parte din voluntarii Vă Ajutăm din Sibiu.

„Sunt convinsă că echipa nouă va face o treabă foarte bună în acești 2 ani, le doresc mult succes și le mulțumim pentru deschiderea și dorința de a ne sprijini”, a mai spus Raluca Morar.