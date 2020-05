Hotelul Ramada Sibiu donează 2000 de măști de protecție Direcției de Asistență Socială Sibiu

,,Am facut toate eforturile de a contribui la sustinerea Spitalului Judetean Sibiu, dar am constatat ca lupta anti-COVID19 se poarta si pe alte <fronturi>. Astfel, am decis sa sprijinim si Directia de Asistenta Sociala Sibiu, printr-o donatie de 2000 de masti de protectie. Sunt familii nevoiase, batrani care nu isi permit, sau nu au acces la masuri de protectie. Sunt convins ca Directia de Asistenta Sociala va putea face o distribuire a acestor masti, astfel incat si cei mai vulnerabili membri ai comunitatii noastre sa poata beneficia de o forma de protectie impotriva acestui virus, mai ales in conditiile in care purtarea mastilor va deveni obligatorie dupa data de 15 mai.” – Carabulea Oprea-Nicolae.