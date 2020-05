Mesaj al noului manager al Spitalului Județean Sibiu – „Îmi încep mandatul într-o perioadă dificilă”

Noul manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, medicul Liliana Coldea, a făcut primele vizite prin secțiile spitalului și a avut discuții cu șefii de secție și cu șefii de servicii. Aceasta spune că vrea să cunoască în detaliu situația din spital iar pe sibieni, îi asigură că vor avea parte de cele mai bune servicii medicale.

„Am încheiat cu satisfacție perioada în care, timp de peste 8 ani, am fost la conducerea Spitalului General CF Sibiu, unde am reușit să implementez cu succes programul de management și, împreună cu personalul din spital, am ridicat standardele serviciilor medicale din cadrul acestei instituții spitalicești.

Începând din data 10 mai am început o nouă etapă a vieții profesionale, o provocare care mă onorează și mă obligă: funcția de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Îmi încep mandatul într-o perioadă dificilă, societatea și serviciile medicale fiind greu încercate la nivel mondial din cauza pandemei de Coronavirus. Am însă certitudinea că, împreună cu echipa profesionistă existentă în spital, vom trece cu bine această perioadă. Pe această cale vreau să asigur toate cadrele medicale care se află în prima linie că vor găsi în mine tot sprijinul de care au nevoie.

În ceea ce privește activitatea din primele zile, m-am întâlnit cu membrii Comitetului Director și am început deja deplasarea “pe teren”, în secțiile spitalului și în Ambulatoriu pentru a lua pulsul activității iar în perioada imediat următoare voi continua întâlnirile/discuțiile cu șefii de servicii și cu șefii secțiilor spitalului pentru a cunoaște în detaliu situația existentă, pentru a asigura tot ceea ce este necesar desfășurării activității și pentru a putea da startul programului de management.

De asemenea, vreau să asigur toți sibienii că, în mandatul meu, interesele lor vor fi prioritare și, împreună cu echipa managerială existentă și cu Consiliul Județean Sibiu, care ne va acorda tot sprijinul necesar, vom desfășura proiecte care să ridice standardele medicale la cel mai înalt nivel.

Îi mulțumesc predecesorului meu, dl. Ec. Cornel Benchea pentru modul profesionist în care a gestionat activitatea spitalului județean, sunt convinsă că va rămâne alături de noi în Consiliul de Administrație al spitalului și sunt sigură că împreună vom continua toate proiectele în derulare și vom iniția și altele noi, pentru a putea avea grijă în mod profesionist de sănătatea sibienilor”, se arată într-un mesaj transmis de dr. Liliana Coldea, noul manager al SCJU Sibiu.