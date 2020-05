Patronul muncitorilor egipteni și tunisieni abandonați la Sibiu – „Firma Construcții SA ne-a dat țeapă”

Omul de afaceri iordanian, Arafat Mohd Ghaleb Mohd Abdel Rahim, care a adus la muncă în Sibiu 45 de egipteni și tunisieni și pe care i-a abandonat, se apară și spune că el a fost, de fapt, țepuit de firma Construcții SA.

Libertatea a vorbit cu omul de afaceri, care a comentat situația, spunând că partenerii de afaceri au fost cei care au tras țepele, nu el, iar muncitorii abandonați în Sibiu mint.

Cei 45 de egipteni și tunisieni au fost ajutați de Crucea Roșie Sibiu, după ce au fost abandonați de patronul care i-a angajat. Vă reamintim că aceștia veniseră să lucreze pe un șantier din Sibiu, însă, după izbucnirea crizei sanitare, firma care i-a contractat nu i-a mai repatriat în țările de origine. Aceștia au primit sute de kilograme de carne și alimente de la ONG-uri, dar și produse de igienă sanitară. Detalii AICI.

Angajaţii egipteni au făcut o plângere la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Sibiu, care a redirecţionat sesizarea către ITM Bucureşti, întrucât angajatorul este o firmă cu sediul în Capitală. Demersuri în vederea repatrierii muncitorilor au fost iniţiate de către Ambasada Egiptului la Bucureşti, însă situaţia rămâne în continuare incertă.

Afaceristul iordanian susține că a fost țepuit de firma Construcții SA

Omul de afaceri care i-a adus la muncă în România, Arafat Mohd Ghaleb Mohd Abdel Rahim, a declarat, pentru Libertatea, că și el a fost, la rândul său, țepuit de constructorii care au subcontractat muncitorii.

„Constructorul ne-a dat o țeapă mare, nu ne-a dat banii care trebuia, cei de la firma Construcții Sibiu SA. Nu a dat decât 5.000 RON. (…) Nu se poate să faci bani așa. Eu am fonduri pentru una-două luni, nu pentru toată viața. Când au venit, eu am plătit din buzunarul meu, am împrumutat firma 85.000 de euro. Am investit toți acești bani în munca lor, iar munca lor nu a dat niciun ban nouă. Eu le-am zis muncitorilor să vină la București. A început munca aici de trei săptămâni. Le făcusem rost și de cazare. Dar ei nu au vrut. Le place să fie acolo. Le place să fie la televizor. Nu știu. Eu nu i-am lăsat acolo decât pentru câteva zile. Au zis că nu au mâncare. Am trimis. La începutul lunii a patra, am dat la fiecare 3.000, 3.000, 3.000. Ah, scuze, 300, 300, 300. La fiecare muncitor. Nu i-am lăsat așa. Eu nu am plătit salariul pentru că firma Construcții Sibiu SA nu a dat decât puțini bani. Acum trebuie să mergem la tribunal cu firma asta”, a spus afaceristul.

Afaceristul pretinde că muncitorii mint

Omul de afaceri spune că muncitorii mint și că nu au plătit 3.500 de euro fiecare pentru a se angaja în România. „Mincinoși! Eu am sunat pe cineva și mi-a spus cât a băgat fiecare la bancă, nu la mine. Fiecare om a dat 1.200 de euro. Asta e minciună mare. Și tunisienii la fel. (…) Eu am poze în Cairo. M-am întâlnit cu ei și le-am spus: păi, voi ați plătit ori la mine ori la firmă? Nu a dat nimeni bani la mine. Ăsta e contractul de România. Care vrea vine pentru 700 de dolari, cine nu, rămâne la Cairo”.

Afaceristul susține, de asemenea, că nu are legătură cu firma care le-a luat bani dublu și care le-a promis, totodată, salariu dublu în România. „Nu am legătură. Doar mi-au dat muncitorii, atât”.

„Ăștia fac scandal. Dacă aș fi știut de asta, atunci nu îi aduceam aici”

„Eu am mai adus muncitori din Bangladesh și India. Nu fac probleme. Nu fac scandal. Nu zic nimic. Dar ăștia fac scandal. Dacă aș fi știut de asta, nu îi aduceam. (…) Când au venit în luna ianuarie, nu se putea munci. I-am lăsat acolo la vilă cu mâncare, cazare, căldură, tot. la fel și în prima jumătate a lunii februarie. Muncitorii mei, 40, au lucrat bine la Sibiu. Dar nu am luat niciun ban de la Sibiu. Fiecare care a luat 1 leu de la noi are semnătură. Nu e nimeni care nu și-a primit salariul 3-4 luni. Avem semnătură, avem act. Noi plătim cazare pentru vila lor. Am scos bani din buzunar să-i țin acolo. Și acum, când avem de muncă, ei nu vor să muncească. Eu nu pot să merg să discut cu ei la Sibiu. M-am săturat de ei”, a spus Arafat Mohd Ghaleb Mohd Abdel Rahim.

„Nu am putut să muncim din cauza virusului. Ei au șomaj tehnic”

O firmă din Sibiu vrea să îi angajeze pe cei 45 de tunisieni și egipteni. Afaceristul iordanian se opune. „Nu are voie. Cum să aibă voie? Avem contract. Eu am plătit pentru oameni când au venit aici. Firma asta care vrea să-i ia de la noi, eu o să fac probleme la ea. Cum să aibă angajații dreptul de revocare a contractelor? Nu trebuie administratorul să semneze decizia pentru plecare? Eu nu am semnat nimic. Unde e dreptul nostru? alții au drept, iar noi nu avem nimic. E angajatul meu. Să vină la muncă”, a spus acesta.

Afaceristul a adăugat că muncitorii nu au muncit din cauza coronavirusului și sunt în șomah tehnic.

Sursa: Libertatea