Cum vor fi primiți clienții la frizeriile și saloanele de înfrumusețare din Sibiu – Este record de programări

Saloanele de înfrumuseţare se redeschid, vineri, în toată țara. Proprietarii au cumpărat deja echipamentele de protecţie obligatorii. Atât clienţii cât și angajații, trebuie să respecte norme stricte de protecție și de igienă.

Cum s-au pregătit saloanele de redeschidere

După pierderi considerabile și două luni de şomaj tehnic, proprietarii saloanelor de înfrumusețare din Sibiu, abia aşteaptă să își reia activitatea. Angajaţii vor fi echipaţi corespunzător, pentru a putea împiedica răspândirea virusului.

„Am făcut foarte multe programări. Ne-am aprovizionat cu tot ce trebuie – măști, dezinfectanți, mănuși pentru angajați, termometru digital la intrare, soluție dezinfectantă la intrare. Clienții, la intrarea în salon se vor dezinfecta cu soluția pusă la dispoziție, vor purta obligatoriu măști, li se va lua temperatura și oricine va avea un simptom de răceală, de boală, nu va putea intra”, ne-au spus reprezentanții Salonului Excentric.

Un alt salon din Sibiu, a făcut contract cu o firmă care dezinfectează totul în salon în fiecare zi.

„Noi am făcut contract cu o firmă de curățenie care dezinfectează zilnic salonul, luăm temperatura la intrare, le pulverizam pe mâini Hexis, un bactericid puternic, mănuși de unică folosință, avem covoraș dezinfectant la intrare, lucrăm în schimburi, 2 și doi și cu distanță de 4 m între scaune. Nu vom mai folosi sala de așteptare, nu va aștepta nimeni. Coafezele au toate halat, măști și mănuși. Noi folosim oricum prosoape de unică folosință, instrumentarul e sterliziat după fiecare clientă și desigilăm punga cu foarfeca în fața clientului. Am avut multe cereri de programări. Am reușit să le satisfacem în proporție de 60%. Unele cliente s-au învățat să se facă acasă în aceste două luni. Aici mă refer la cele care aveau abonamente și veneau săptămânal la spălat, tratamente și coafat de zi. Am pierdut jumătate din abonamente”, spune Ela Martin, stilist la City Life Studio.

„Am pus în salon trei dozatoare cu dezinfectant, covoraș dezinfectant la intrare iar distanta este de 2 m între scaune. La cosmetică, colega noastră va purta mască, mănuși și viziera. Stiliștii vor avea mască și mănusi și opțional vizieră. Am reușit să satisfacem mare parte din solicitările clientelor dar nu pe toate. Facem apel la clienții noștri să se conformeze și să respecte și ei toate măsurile de protecție. E pentru binele nostru, al tuturor”, a precizat și Paul Paralescu, stilist la MOD Hairdressers.

Saloanele își informează clienții că trebuie să respecte noi reguli

Și pe rețelele de socializare e plin de anunțuri privind redeschiderea saloanelor.

„Oficial deschidem de Vineri 15 Mai. Pentru buna desfășurare a programului de lucru în condiții optime menționăm:

Ne-am luat toate măsurile de precauție din punct de vedere igienic.

Purtarea măștii este obligatorie.

La intrarea în salon veți primii botoșei de unică folosință pentru încălțăminte și o să vă rugăm să vă dezinfectați mâinile

Ca întotdeuna lucrăm doar pe bază de programări, din acest motiv o să vă rugăm să veniți doar la ora programării pentru a evita contactul cu ceilalti clienți.

O să vă rugăm să veniti neinsoțit . Nu o să avem sală de așteptare în această perioadă !”, scrie pe pagina de socializare a Salonului Mannequin.

Un alt salon din Sibiu își informează clienții că trebuie să respecte regulile noi impuse de autorități.

„Stimați clienți! Vă anunțăm că, începând cu data de 15.05.2020 ne vom relua activitatea în salon, fapt pentru care venim cu anumite reguli noi de prevenție și protecție împotriva Covid-19, reguli care ne sunt impuse de către Ministerul Sănatății, pe care atât noi cât și dvs. vă rugăm să le respectați pentru a ne asigura o bună și o relaxantă funcționare în cadrul salonului:

Vă rugăm să veniți cu mască de protecție (altfel vom fi nevoiți să nu vă primim în salon) și să vă dezinfectați pe mâini la intrare cu dezinfectantul pe care vi-l punem la dispoziție.

O anumită perioadă vom funcționa doar pe bază de programări pentru a avea timpul necesar dezinfectării instrumentarului cât și a suprafețelor. Dacă prezentați semne de raceală sau gripă vă rugăm nu veniți în salon”, scrie pe pagina Salonului Blondy’s Fashion.

Ce spun clienții de noile condiții

Nerăbdători sunt și clienții. Bărbaților le-a crescut podoaba capilară iar femeile abia așteaptă să intre din nou pe mâna stiliștilor.

„Abia aștept. Imediat ce au anunțat că se deschid saloanele din 15 mai, mi-am sunat coafeza și mi-am făcut programare. Cred că am fost a doua pe lista ei. Nu mă deranjează noile reguli. Mi se par de bun simț. Cred că depinde de noi să ne protejăm”, crede Ileana Bota, o tânără de 27 de ani.

„Mi-a crescut părul nepermis de mult. N-am lăsat-o pe mama să mă tundă, că nu am vrut sa mă tund chel după aceea. Mă duc la frizer. O să arunce o plasă de păr după mine. Mă voi duce cu mască, sigur. Fac tot ce trebuie”, spune și Mihai Boier, un student de 21 de ani.