Măsurile luate de unitățile de parchet din Sibiu – Triaj epidemiologic la intrare în instituție

Noi măsuri de protecție se vor aplica la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu şi în unităţile subordonate de la data încetării stării de urgenţă, pentru perioada 15.05.2020 – 13.06.2020, în ceea ce priveşte activitatea de relaţii cu publicul. La intrarea în instituții se va face triaj epidemiologic.

Accesul în sediul unităţilor de parchet atât pentru personalul propriu, cât şi pentru public se va realiza în urma triajului epidemiologie realizat de persoanele desemnate de conducătorii parchetelor, la punctele de control acces.

Verificarea temperaturii persoanelor care intră în sedii

Se va proceda ia verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în sedii, inclusiv pentru angajaţi. In cazul în care temperatura măsurată depăşeşte 37,3° C în urma a două măsurări consecutive (la interval de 10 minute) nu va fi permis accesul. Angajaţii cu temperatură peste 37,3° C vor primi indicaţie de consultare a medicului de familie. Condiţiile în care se va realiza revenirea la locul de muncă pentru angajaţi se vor stabili de conducătorii parchetelor pentru fiecare caz în parte.

Nu va fi permis accesul persoanelor care refuză verificarea temperaturii.

La intrarea în sediu, se va proceda în mod obligatoriu Ia dezinfectarea mâinilor de către toate persoanele.

În spaţiile de lucru în care îşi desfăşoară activitatea mai mult de o persoană este obligatorie purtarea măştii faciale (mască de protecţie cu sistem de prindere după urechi). Purtarea măştilor sau a altor echipamente de protecţie este obligatorie pe toată durata în care persoana se află în sediu. Nerespectarea acestei măsuri conduce la îndepărtarea din sediu a persoanei din afara personalului instituţiei.

Accesul publicului în sedii nu va fi permis în cazul nerespectării regulilor sanitare menţionate. în caz excepţional, pentru vizitatorii care nu au mască, aceasta va fi pusă la dispoziţie de parchete.

În funcţie de situaţia concretă a fiecărei unităţi şi dacă este cazul, se vor lua măsuri de amenajare a unei săli de audiere care să asigure condiţiile necesare astfel încât să fie prevenită răspândirea infecţiei cu virusul SARS-COV-

În situaţia în care sala de audiere deserveşte mai multe unităţi de parchet, inclusiv servicii sau birouri teritoriale ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, se va realiza o coordonare a planificării activităţilor.

După fiecare audiere, se va proceda la aerisirea şi dezinfectarea sălii.

Activitatea de audiență suspendată până în 31 august 2020

Activitatea de audienţe se suspendă până la data de 31 august 2020, iar măsura va fi adusă la cunoştinţa publicului prin afişare la loc vizibil şi pe paginile web ale unităţilor.

Se recomandă justiţiabililor să transmită prin poştă, poştă electronică sau alte modalităţi de transmitere de la distanţă cererile, plângerile, memoriile etc.

Accesul la compartimentele de relaţii cu publicul se va realiza potrivit unei programări prealabile, cu respectarea regulilor de distanţare socială, pentru studierea dosarelor, depunerea de înscrisuri în original sau alte mijloace materiale de probă şi alte situaţii excepţionale care justifică derogarea, apreciate ca atare de conducătorul parchetului.

În vederea comunicării actelor de procedură şi citaţiilor, se vor solicita părţilor şi participanţilor adrese de poştă electronică şi contactele telefonice.

În cuprinsul citaţiilor se va face menţiune expresă în sensul că, dacă persoana citată este diagnosticată cu SARS-COV-2, în carantină sau în izolare la domiciliu, nu se va prezenta la sediul parchetului, dar va comunica în scris prin mijloace de la distanţă motivul care justifică absenţa.

Parchetul de pe lângă Tribunalul SibiuRecomandăm justiţiabililor să transmită cererile, plângerile, memoriile etc. prin poştă, poştă electronică, fax sau alte modalităţi de transmitere de la distanţă:

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu

Adresa poştală: Mun. Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, Nr. 28-32, judeţ Sibiu, cod poştal: 550324; Telefon: 0269/211429; Fax: 0269/213325, E-mail: pt_sibiu@mpublic.ro

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu

Adresa poştală: Mun. Sibiu, Calea Dumbrăvii, Nr. 28-32, Cod: 550324; Telefon: 0269 / 214027; Fax. 0269 / 215488, E-mail: pj_sibiu@mpublic.ro

Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaş

Adresa poştală: Mun. Medias, str. Unirii nr. 12, jud. Sibiu, cod 551025; Telefon: 0269/833294, Fax: 0269/833692; E-mail: pj_medias@mpublic.ro

Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig:

Adresa poştală: Loc. Avrig, str. Bisericii, nr.15, jud. Sibiu, cod 555200; Telefon: 0269/524722, Fax: 0269/524500 ; E-mail: pj_avrig@mpublic.ro

Parchetul de pe lângă Judecătoria Agnita:

Adresa poştală: Loc. Agnita, str. 1 Decembrie, nr.3-7, cod 555100; Telefon: 0269/510984, Fax: 0269/513000; E-mail: pj_agnita@mpublic.ro

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sălişte:

Adresa poştală: Loc. Sălişte, str. Bucureşti, nr.3, jud. Sibiu; Telefon: 0269/553676, Fax: 0269/553677; E-mail: pj_saliste@mpublic.ro