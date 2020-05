VIDEO Lucian Bode: ”Anul 2020 va fi anul autostrăzii Sibiu – Pitești

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri, la Sibiu, că anul 2020 va fi unul al „autostrăzii Sibiu-Piteşti”, el precizând că la tronsonul 1 au început lucrările, iar la secţiunea 5 a fost semnat contractul de proiectare şi execuţie.

Totodată, el a menţionat că, pentru tronsonul 4, câştigătorul licitaţiei ar putea fi anunţat în maxim 20 de zile, în timp ce tronsoanele 2 şi 3 ar putea fi scoase la licitaţie în lunile următoare, până la sfârşitul anului.

„După ce am reuşit să începem lucrările la tronsonul 1 Sibiu – Boiţa, luni am semnat contractul pentru proiectare şi execuţie secţiunea 5 Curtea de Argeş – Piteşti. La sfârşitul acestei luni, maxim 20 de zile, cred că vom fi în măsură să anunţăm câştigătorul şi, fără contestaţii, să semnăm contractul, până la sfârşitul lunii iunie, şi pentru tronsonul 4 Tigveni – Curtea de Argeş. În ceea ce priveşte tronsonul 3, avem toate datele şi toate analizele făcute, (…) astfel încât Compania de drumuri să poată să scoată la licitaţie şi tronsonul 3. Avem în analiză o serie de măsurători, studii geo, pe care le realizăm pe tronsonul 2, astfel încât până la sfârşitul acestui an să putem să scoatem la licitaţie şi să semnăm contractul de execuţie şi pentru tronsonul 2. Aşadar, din acest punct de vedere, suntem în linie dreaptă – după ani şi ani de aşteptări, iată am început lucrările”, a spus ministrul Transporturilor.

Bode a arătat că există şi resursele financiare necesare pentru lucrări, precizând că, în bugetul pe acest an, Guvernul a alocat o sumă de 6,4 miliarde de lei pentru toţi cei 164 de kilometri de autostradă sau drumuri expres, aflaţi în execuţie.

„Şi din punct de vedere al finanţării, lucrurile stau foarte bine. Avem 6,4 miliarde de lei alocaţi prin bugetul de stat pe anul 2020, titlul 58 – Fonduri europene. Aşadar, nu avem nicio problemă să finanţăm toate loturile de autostradă aflate în execuţie în acest moment, vorbesc de 164 de kilometri de autostradă şi drumuri expres”, a menţionat Lucian Bode.

Vizită la Șantierul Autostrăzii Sibiu – Pitești, Secțiunea 1 Vizită la Șantierul Autostrăzii Sibiu – Pitești, Secțiunea 1 Slået op af Raluca Turcan i Torsdag den 14. maj 2020

Ministrul Transporturilor a mai arătat că au fost trimise clarificările necesare către Comisia Europeană în ceea ce priveşte aspectele de mediu.

„Avem toate clarificările transmise către Comisia Europeană, suntem pe ultimii metri în a primi răspunsul pentru acea problemă, în ghilimele, ridicată de către unii care nu aveau treabă şi spuneau că Autostrada Sibiu – Piteşti este compromisă din cauza gândacului. A fost o falsă problemă şi iată că în foarte puţin timp o să avem şi aprobarea Comisiei Europene pentru finanţarea tronsoanelor 1,4 şi 5”, a afirmat oficialul guvernamental.

Lucian Bode a mai arătat se poartă discuţii cu o instituţie financiară care şi-a exprimat deschiderea pentru acordarea unui împrumut-punte pentru a finanţa tronsoanele 1,4 şi 5 din autostrada Sibiu-Piteşti.

„Suntem în discuţii foarte avansate cu o instituţie financiară care şi-a exprimat deschiderea pentru a ne acorda un împrumut-punte pentru a finanţa, din acel împrumut, aceste tronsoane de autostradă 1,4 şi 5 din Sibiu-Piteşti, pentru a lua presiunea de pe bugetul de stat. Ne bucurăm să avem acest element important, cel al finanţării, asigurat”, a punctat Lucian Bode.

Ministrul Transporturilor a apreciat modul în care se lucrează pe şantierul lotului 1 al autostrăzii Sibiu – Piteşti, menţionând că va fi acordat tot sprijinul pentru constructor astfel încât acesta să finalizeze obiectivul de investiţii.

„Este un şantier în care, cu adevărat, se lucrează. Îl felicit pe constructor. Dacă merge în această progresie, sigur nu are nevoie de 36 de luni să finalizeze acest obiectiv”, a conchis Lucian Bode.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, pe 30 martie, ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 1 al secţiunii 1, Sibiu – Boiţa, din cadrul autostrăzii Sibiu – Piteşti, potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC).

Contractul de proiectare şi execuţie pentru acest lot, cu o valoare de 612,64 milioane de lei, fără TVA, a fost semnat în data de 14 aprilie 2019, între CNAIR şi Compania Porr Construct SRL.

Potrivit prevederilor contractului, a fost stabilită o perioadă de 12 luni pentru proiectare, 36 de luni ca perioadă de execuţie a lucrărilor şi 120 de luni perioadă de garanţie.

Premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan şi ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au vizitat, vineri dimineaţa, şantierul Autostrăzii Sibiu – Piteşti, tronsonul I, pe distanţa Sibiu – Boiţa (judeţul Sibiu).