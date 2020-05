FOTO: Peste 2.500 de sibieni au călcat pragul Muzeului Astra în weekend

În weekend-ul redeschiderii, peste 2.600 de vizitatori au călcat pragul Muzeului Astra. Sibienii au ieșit cu prietenii și familiile afară și s-au plimbat printre monumentele expuse în Muzeul în aer liber.

Muzeul ASTRA a înregistrat în perioada 15-17 mai 2020 un număr de 2677 vizitatori. Vorbim despre primele trei zile, din ultimele două luni, în care muzeul a avut ,,porțile deschise”. Au fost trei zile în care vizitatorii s-au plimbat printre monumentele expuse în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, fără incidente și respectând normele sanitare impuse de Institutul Național de Sănătate Publică.

„De când a fost instaurată starea de urgență și apoi cea de alertă în România, ne preocupă toate normele de prevenire a coronavirusului COVID-19. Această preocupare a devenit o responsabilitate pentru noi, Muzeul ASTRA, mai ales în contextul redeschiderii. Angajații noștri au fost instruiți și au primit măști și dezinfectant, iar la intrarea în muzeu au fost montate panouri din plexiglas la casierii și distanțiere. De asemenea, am promovat prin campanii online, pe social-media, modul în care ar trebui să se efectueze o vizită responsabilă, în condiții de siguranță, la Muzeul ASTRA. Am observat în muzeu vizitatori care respectau regulile de distanțare socială pe alei, iar la intrarea în Muzeu țineau cont de acele marcaje autocolante. Vreau să reaccentuez faptul că am ținut cont în abordarea noastră post-stare de urgență de un chestionar online adresat vizitatorilor noștri. De altfel, dialogul este foarte important în această perioadă în care românii merită să fie bine informați, dar și să aibă parte de o relaxare mult așteptată. Noi, Muzeul ASTRA, am intrat astfel în linia întâi în lupta împotriva COVID-19. Ne preocupă în continuare sănătatea vizitatorilor din Muzeu, dar și a angajaților noștri”, a declarat Ciprian Ștefan, managerul general al Muzeului ASTRA.

Reamintim faptul că odată cu redeschiderea Muzeului ASTRA au fost inaugurate Aleile senzoriale din Muzeul în aer liber. Aceste alei au fost amenajate cu doi ani în urmă, începând cu o partea construită din lemn, iar bucata amplasată în pădure a fost realizată în toamna anului trecut.

Un alt aspect important pe care îl remenționăm aici este cel al abonamentelor anuale. Toți posesorii de abonamente cu accesul în Muzeul ASTRA trebuie să știe că valabilitatea acestora se va prelungi automat cu perioada echivalentă celei în care instituția a fost închisă. Acest lucru va fi posibil printr-o hotărâre a Consiliului Județean Sibiu.