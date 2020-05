Noul manager al Spitalului Județean ’’la Interviuri pe Față’’ – Liliana Coldea în direct pe Ora de Sibiu

Cel mai mare spital din județ are din această lună un nou manager. Liliana Coldea i-a luat locul lui Cornel Benchea și ne prezintă planurile sale luni 18 mai, la ’’Interviuri pe Față’’ de la ora 19.30.

Liliana Coldea a fost singurul candidat înscris în concursul pentru funcția de manager al spitalului județean Sibiu și a fost admisă cu nota 9,82

Acesta are deja o săptămână de când a preluat frâiele celei mai mare unități sanitare din județul nostru. ”Îmi încep mandatul într-o perioadă dificilă, societatea și serviciile medicale fiind greu încercate la nivel mondial din cauza pandemei de Coronavirus. Am însă certitudinea că, împreună cu echipa profesionistă existentă în spital, vom trece cu bine această perioadă”, a spus atunci Liliana Coldea. Noul manager al SJCU Sibiu explică în direct ce a găsit la Județean, ce planuri de viitor are și care e situația actuală la Județean. Ea este invitatul Deliei Pușcă, luni 18 mai, de la 19.30 la ’’Interviuri pe Față’’, pe www.oradesibiu.ro și pe pagina de Facebook – Ora de Sibiu.