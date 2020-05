A murit femeia din Sibiu care a căzut în foc – Rudele aveau dreptate. Nu avea coronavirus

Doliu la Buia după ce femeia de 45 de ani care a căzut în foc în timpul unei crize de epilepsie a murit la Spitalul Județean din Sibiu. Înainte să survină decesul, s-a dovedit că rudele aveau dreptate când spuneau că nu are coronavirus. După un test neconcludent și unul pozitiv, alte două teste pentru COVID 19 au ieșit negative, demonstrând astfel că femeia nu era de fapt infectată cu noul coronavirus.

Preluată de Ambulanță cu arsuri grave pe tot corpul

Maria Szanto avea 45 de ani și era din localitatea Buia. Pe 11 mai a ajuns la Spitalul Județean Sibiu după ce a făcut o criză de epilepsie și a căzut pe foc. Avea arsuri de gradul 3 pe jumătate din suprafața corpului și arsuri severe ale căilor respiratorii. Când au sunat la spital să se intereseze de starea ei, rudele au aflat cu stupoare că a fost pusă pe lista pacienților COVID – 19.

„Sora mea era bolnavă de mulți ani. Avea epilepsie și făcea destul de frecvent episoade de pierdere a cunoștinței. Cădea acolo unde este. Luni, pe 11 mai, a curățat grădina și a dat foc unor coceni. Soțul ei a intrat până în casă și când a ieșit afară a găsit-o căzută în foc. Sigur a făcut iar o criză. Era arsă pe spate, o mână, scalpul. Când au venit cei de la Ambulanță încă fumega. Au luat-o și au dus-o prima dată la Spitalul din Mediaș, de-acolo au trimis-o la Sibiu, că au zis că arsurile sunt foarte grave și trebuie dusă în secție de arși”, a povestit, pentru Ora de Sibiu, sora femeii, Rozalia Geacarel.

Cum au primit rudele vestea că are coronavirus

Rudele au ținut legătura cu medicul care s-a ocupat de Maria, iar acesta nu le-a spus nicio clipă că ar putea fi suspectă de coronavirus.

„Am vorbit cu d-na dr. H. și nu mi-a spus absolut nimic despre posibilitatea ca sora mea să fie infectată cu coronavirus. Mi-a zis că e posibil să fie transferată la Târgu Mureș, dar că oricum, șansele de supraviețuire sunt foarte mici, din cauză că are căile respiratorii arse. Miercuri dimineață ni s-a servit o altă poveste. Brusc ni s-a spus că are coronavirus și că soțul ei trebuie să stea în izolare. Am sunat la DSP ca să aflăm cum stau lucrurile și acolo nimeni nu știa că a ajuns la spital arsă. Au susținut că a fost luată de-acasă cu izoleta și că are coronavirus. Dacă era așa, nu era normal să ne spună și nouă cineva? Medicul ei avea numărul meu de telefon, am ținut legătura…Încă doamna doctor, când am întrebat-o, mi-a zis că e pe o secție separată, care nu are nicio legătură cu secțiile de COVID. Dacă avea coronavirus nu era normal să o ducă într-o secție COVID? A fost trecută pe lista pacienților cu coronavirus pentru a îngroșa rândurile persoanelor decedate din cauza COVID – 19. Au mințit că a fost confirmată pe 11. Când au testat-o și au confirmat? Că a ajuns la spital seara la 19:30 – 20:00. Nu aveau când. Spun că are coronavirus numai ca să mai raporteze un deces COVID”, spunea femeia, în urmă cu câteva zile.

Ce au spus autoritățile medico – sanitare

Reprezentanții Prefecturii Sibiu spuneau atunci că pacientei i s-a făcut un prim test la internare, însă rezultatele nu au fost concludente.

„Pacienta, în vârstă de 45 de ani, a fost adusă la Unitatea de Primiri Urgențe a SCJU Sibiu de la CPU Mediaș, în data de 11 mai. În urma primelor investigații femeia a fost diagnosticată cu arsuri de gradul 2 și 3 precum și cu epilepsie. Pacientei i-au fost, de asemenea, recoltate probe pentru identificarea virusului SARS-CoV-2 (exudat nazo-faringian). Pacienta a fost ulterior internată în cadrul Compartimentului ATI – Chirurgie Plastică, ca pacientă a Secției Chirurgie Plastică – compartiment arși, unde primește îngrijiri medicale de specialitate. Întrucât rezultatul testării la RT-PCR a fost inițial neconcludent, testarea a fost repetată în data de 12 mai. Rezultatul testării a fost COVID-19 pozitiv, acesta fiind disponibil în seara zilei de 12.05 și trimis către DSP Sibiu, conform procedurilor. Pentru dovedirea infecției pacienților cu COVID-19 se eliberează un buletin cu rezultatul analizelor. Buletinul este eliberat, fie pacientului, fie aparținătorilor, care au dreptul, conform legii, să primească actele medicale”, explica miercuri, pentru Ora de Sibiu, Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

Explicații contradictorii de la Spitalul Județean

Ulterior, membrii familiei au aflat că trebuie să stea 14 zile în izolare. Pentru că era sigură că este o greșeală, Rozalia Geacarel a făcut tot ce i-a stat în putință ca să afle adevărul. O convorbire telefonică înregistrată, cu medicul care s-a ocupat de Maria Szanto, i-a confirmat bănuiala că sora ei nu are coronavirus.

„Primul test a fost într-adevăr pozitiv dar are două teste negative și are și anticorpi absenți pentru boala asta. Vom trimite mail la DSP ca să anunțăm că pacienta este negativă pentru infecția COVID ca să se ridice măsura izolării la domiciliu pentru familia pacientei”, a explicat prin telefon medicul curant.

Câteva ore mai târziu, după ce membrii familiei au aflat că nu pot ieși din izolare pentru că DSP nu a primit confirmare de la Spitalul Județean că pacienta nu are COVID – 19, același medic le-a spus altceva membrilor familiei.

„Noi trebuie să mai testăm odată. Așa s-a hotărât. Nu putem să trimitem mail la DSP că nu este pozitivă. S-a discutat cu directorul medical și așa a luat hotărârea, să mai testăm o dată. Asta a fost hotărârea conducerii noastre”, a explicat medicul.

Lacrimi și durere la Buia

Maria Szanto avea două fete. Una dintre ele e însărcinată în luna a noua și trebuie să nască în curând. Vestea că mama lor a murit, la doar 45 de ani, în urma arsurilor suferite, i-a dărâmat pe toți cei care au cunoscut-o. Era tânără și avea toată viața înainte. Rudele spun că, faptul că au reușit să afle adevărul despre diagnosticul său, contează mult și e o alinare pentru familia îndurerată. Oamenii speră să fie scoși din izolare la timp ca să o poată înmormânta creștinește pe cea care le-a fost mamă, soție, soră și fiică.