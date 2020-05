Iohannis – „România are nevoie de resetare și de reconstrucție”

Președintele Klaus Iohannis a spus, marți, într-o declarație de presă, că „România are nevoie de resetare și reconstrucție” și că nu există sectoare eale economiei care să nu fi avut de suferit în ultimele două luni, în timpul crizei generate de epidemia COVID-19.

„România are nevoie de resetare și de reconstrucție. Această pandemie ne-a afectat pe toți prin amploare și gravitate. Nu există sectoare ale economiei care să nu fi avut de suferit într-o proporție mai mare sau mai mică. Însă o abordare constructivă implică tratarea crizei și ca oportunitate, pentru a așeza România pe fundamente sănătoase. De altfel, pentru că vorbim de oportunități, am putut constata cu toții o accelerare a uneia dintre cele mai importante reforme de care are nevoie România. Și mă refer la digitalizarea administrației. Instituțiile s-au adaptat rapid, de la cele din domeniul muncii sau din sectorul financiar, până la acordarea de servicii medicale online. Este un uriaș pas înainte care în mod obligatoriu va trebui consolidat”, a spus Klaus Iohannis.

Acesta a mai spus că este important să înțelegem că nu vorbim de „o repornire a economiei de la zero”, pentru că economia României nu a fost complet oprită în aceste luni.

„Au fost sectoare importante care au funcționat la capacitate deplină, cum este sectorul construcțiilor și al infrastructurii, ceea ce explică și creșterea economică de pe primul trimestru”, a mai declarat președinte.

Acesta afirmă că viziunea de dezvoltare pe următorii ani se va baza pe inovare, pe competitivitate și pe investiții masive în infrastructura de transport, energetică, dar și sanitară.

Sursa: Mediafax