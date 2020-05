Angajată a primăriei din Șura Mare bolnavă de coronavirus – Primarul: „Am fost toți testați”

O angajată a Primăriei din Șura Mare a fost confirmată pozitiv la testarea pentru coronavirus. DSP Sibiu a demarat o anchetă epidemiologică, 15 angajați fiind în prezent izolați la domiciliu. Primarul Cornel Marin spune că în cursul zilei de miercuri toți angajații, inclusiv el, au fost testați.

Prefectura Sibiu a anunțat, miercuri, că o angajată a unei primării din județul Sibiu a fost confirmată pozitiv la testarea pentru coronavirus. „Conform datelor transmise astăzi, 20 mai a.c. de către Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în cadrul unei primării din județul Sibiu, a fost confirmată pozitiv în urma testării SARS CoV-2 o persoană, angajată a primăriei. Ca urmare, DSP Sibiu a demarat o anchetă epidemiologică, urmând să testeze un număr de 15 persoane, angajate ale primăriei, pentru care s-a dispus măsura izolării preventive”, a spus Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu. Detalii AICI.

Primarul – „Astăzi am fost toți testați”

Primarul comunei Șura Mare, Cornel Marin, spune că, miercuri, toți angajații au fost testați pentru coronavirus, iar acum așteaptă rezultatele. Edilul a mai adăugat că nimeni nu a intrat în contact cu angajata confirmată pozitiv de o săptămână. „Ultima data am avut contact cu ea miercuri (n.r.: 13.05.2020). Ea nu a mai fost la serviciu de atunci. Luni a fost testată, marți a primit rezultatul testului. Noi am anunțat DSP-ul, iar astăzi (n.r.: miercuri – 20.05.2020) am fost testați toți. Am suspendat activitatea preț de două zile – mâine și poimâine – până primim rezultatele. Persoana care se afla cu ea în birou nu are simptome. Cu toții ne simțim bine, nu avem simptome COVID”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, primarul Cornel Marin.

Primarul a mai spus că în cadrul Primăriei au fost respectate toate măsurile impuse de autorități. „Noi am luat de la bun început toate măsurile de prevenție. Am făcut dezinfecții, în primărie intra câte o singură persoană, pe rând. Sperăm să iasă toate rezultatele negative și să ne reluăm activitatea, în funcție de ce ne spune DSP”, a spus Cornel Marin.

Femeia bolnavă de coronavirus este angajată a Primăriei Șura Mare, la compartimentul de Asistență Socială.

Activitatea cu publicul a fost temporar suspendată. În funcție de rezultatele anchetei epidemiologice se va stabili și momentul în care aceasta se va relua.