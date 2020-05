Gratarul OFYR si serile speciale de vara petrecute cu prietenii tai in gradina

Poate ca abia astepti intalnirile din weekend cu prietenii din gradina sau terasa ta, care sigur se vor prelungi pana dupa miezul noptii… Dar, daca se lasa frigul sau vi se face foame? Nicio problema gratarul special OFYR se ocupa de tot!

Ce este OFYR? Este un gratar pe vatra de gradina pe lemne din otel sub forma de disc, cu vatra de foc si aspect modern, ideal pentru gatit in aer liber la curte, in gradina, in foisor, pe veranda sau pe terasa.

Conceptul a fost introdus pentru prima data in Olanda in 2015 si este vandut acum in mai mult de 80 de tari. Sustinut de o echipa de designeri, fondatorul a adaugat o gama de mobilier de exterior, ustensile pentru gratar si accesorii de calitate superioara liniei, facand vatra de gatit OFYR nu doar un produs, ci un concept complet in aer liber.

Acest gratar special din otel durabil este prezent la evenimente mari din Europa si in gradinile multor clienti multumiti si… pofticiosi! Acest dispozitiv de gatit in aer liber aduna familia si pe cei mai buni prieteni impreuna, in jurul focului si a mancarii delicioase! Totul fara materiale gratare de gradina zidite, fara fundatie sau alte investitii secundare!

Proiectat pentru a se potrivi cu orice decor, OFYR Classic este un obiect pentru decor din otel Corten chiar si atunci cand nu este folosit. Aprinde-l si transforma fiecare eveniment in aer liber intr-o ocazie speciala, gatind mancarurile tale preferate alaturi de prieteni si familie. OFYR Classic este disponibil si in culoare neagra, construit cu un finisaj mat rezistent la caldura. Disponibil in dimensiuni de 85 cm și 100 cm.

Toate unitatile de gatit OFYR sunt construite in conformitate cu specificatiile profesionale, dar exista un model de dimensiuni mari, special adaptat pentru gazduirea grupurilor mai mari. Cu un diametru de 150 cm, exista spatiu suficient pentru ca doi bucatari sa gateasca simultan si sa serveasca pana la 150 de persoane. Pentru o mai mare versatilitate este disponibil un gratar optional OFYR XL si alte accesorii OFYR.

Aceasta unitate de gatit all-in-one nu face parte din categoria de gratare de gradina ieftine, ci combina stilul si functionalitatea imbatabile intr-un design compact de insula. Construit din otel corten rezistent, include o unitate de gatit OFYR de 85 cm sau 100 cm, cu spatiu depozitare a lemnului, placa din lemn masiv pentru pregatit preparatele si o masa de lucru pentru a avea la indemana ustensilele si condimentele. Insula OFYR este bucataria dumneavoastra completa in aer liber, care va oferi o experienta de neuitat alaturi de prieteni sau familie.

Iar daca nu te-am convins sau vrei nivelul maxim de gatire, iti prezentam varianta ultra-mobila -> un gratar imens pe roti!

Gratarul pe roti XL de la OFYR este unealta potrivita pentru afacerea ta. Aceasta unitate de gatit poate fi folosita la evenimente si petreceri in aer liber de pana la 150 de persoane. Iata cateva din avantajele pe care le aduce aceasta unitate:

Unitate de gatit perfecta pentru evenimentele tale in aer liber

Unitate de gatit OFYR XL cu plita ded 150cm pe roti

Potrivit pentru servire pana la 150 de persoane

Picioare de stabilizare

Remorca cu bara de tractiune detasabila

Spatiu depozitare in fata si in spate

Placi de lemn detasabile deasupra remorcii

Se tracteaza cu carnet de sofer categoria B

Pot lucra 2 bucatari simultan

Certificata EU pentru inmatriculare

Ce alimenteaza interesul pentru conceptul OFYR? Am ajuns la concluzia ca simplicitatea sa unica, multifunctionalitatea si designul frumos din otel corten sau negru, care impreuna creeaza un mod complet nou de a gati si a petrece timp in aer liber sau pe terasa. Functionalitatea multipla a grillului OFYR este ilustrata in toate diferitele retete pe care le puteti prepara atat pe plita cat si in foc sau pe gratar dar si posibilitatea de a fi folosit pe post de fire pit si a aduna pe cei dragi in jurul focului, pe lemne, din vatra.

Asadar, daca iti cauti un dipozitiv de gatit in aer liber, un gratar economic sau un cuptor ceramic sau un semineu pe lemne la pefoc gasesti o oferta bogata! Trebuie doar sa ochiesti ceea ce ti se potriveste, sa comanzi, iar echipa pefoc te va servi rapid si profesionist!