CSU Sibiu termină sezonul de baschet pe podium – FRB a anunțat încetarea campionatului

Fedrația Română de Baschet a anulat sezonul competițional 2019/2019 în Liga Națională de Baschet (masculin și feminin) și Liga I. Decizia a venit marți, 19 mai, după ce Consiliul Director a constatat imposibilitatea reluării competițiilor.

S-a decis menținere ierarhiilor din clasamentele înregistrate la data de 9 martie, momentul suspendării sezonului, fără a se decerna titlul de campioană, informează bacshet.ro

În Liga Națională de Baschet Masculin, U BT Cluj-Napoca și CSM CSU Oradea aveau același record, 15 victorii și 3 înfrângeri și ocupau primele două poziție. BC CSU Sibiu se afla pe ultima treaptă a podiumului cu 12 victorii și 7 înfrângeri.

În Liga Națională de Baschet Feminin, ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe era lider solitar cu 13 victorii și o singură înfrângere. CSM Satu Mare și FCC Baschet Arad completau podiumului.

Consiliul Director constata imposibilitatea continuarii Ligii Nationale de Baschet (masculin si feminin) si a Ligii I, din cauza pandemiei de Covid – 19, si dispune cu unanimitate de voturi incetarea sezonului competitional 2019-2020 al LNBM, LNBF si Liga I, cu clasamentele in vigoare la data suspendarii competitiilor de catre Comitetul pentru Situatii de Urgenta, din 12 martie 2020, fara decernarea titlurilor de campioana nationala. Prezenta decizie intra in vigoare incepand cu data de 22 mai 2020, acordand astfel tuturor participantelor din LNBM, LNBF si Liga I, posibilitatea de a-si rezolva in aceasta perioada toate aspectele organizatorice