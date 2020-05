FOTO: Ziua Porților Deschise virtual la Rotary Club Sibiu la aniversarea de 25 de ani

Mare sărbătoare pentru Rotary Club Sibiu, care a aniversat, joia trecută, împlinirea a 25 de ani de activitate, 25 de ani de când a intrat în marea familie Rotary și 25 de ani de când a dat naștere faptelor bune în comunitatea sibiană.

Ziua Porților Deschise la Rotary Sibiu, virtual

Cu ocazia aceasta, clubul și-a deschis porțile, virtual, în cadrul evenimentului „Ziua Porților Deschise” și s-a bucurat de prezența a peste 100 de persoane, atât pe platforma Zoom, cât și Live pe Facebook. Toți participanții au fost invitați într-o călătorie în timp prin care au aflat începuturile rotariene în Sibiu, fundamentele Rotary, povestea organizațiilor de tineret Interact și Rotaract, proiectele prin intermediul cărora s-a lăsat amprenta în societatea sibiană, relațiile cu partenerii precum și planurile de viitor.

Clubul Rotary Sibiu împreună cu alte 140 de cluburi de pe teritoriul României și a Republicii Moldova formează districtul 2241 România și Republica Moldova.

Rotary Club Sibiu a avut în vedere pacea și prietenia între oameni și s-a dedicat cu prioritate problemelor stringente ale comunității care vizează: sănatatea copiilor și adulților, educația acestora, cultura și sportul, atât în scopul promovării talentelor și valorilor locale și din țară, cât și ca mijloace de propagare ale unor proiecte ale clubului, care necesită angrenarea publicului larg.

„Un sfert de veac in care membrii clubului s-au dedicat cu pasiune crezului rotarian “A servi mai presus de sine”, cugetare, postulat care constituie firul calauzitor si pricipiul nostrum, acela de a asigura transpunerea pasiunilor in cauze relevante, capabile sa schimbe viata comunitatii. In acest moment festiv am ales sa fim alaturi de prietenii nostri rotarieni sau non rotarieni, si sa ne deschidem portile, virtual, conform posibilităţilor şi conditiilor momentului , catre entitatea pe care am servit-o constant cu pasiune si loialitate in toti acesti ani – Comunitatea sibiana. Ce moment mai prielnic poate fi pentru a raspunde la intrebarile: „Ce este Rotary?”, „Cine sunt Rotarienii din Rotary Club Sibiu?” , „Care sunt activitatile Rotary Club Sibiu?”, decat acuma la ceas aniversar. As dori sa multumesc tuturor celor care au participat alaturi de noi la ”Ziua Portilor Deschise Rotary Club Sibiu” carora le-am oferit satisfacţia bilanţului actiunilor frumoase şi consistente realizate in folosul comunitatii”, a declarat presedintele clubului Mihai Rebrisoreanu.