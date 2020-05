Lacurile de la Ocna Sibiului se redeschid – Când vom putea merge din nou pe ”Litoralul Ardealului”

Din fericire, sibienii nu trebuie să meargă neapărat la mare ca să se bucure de nisip şi de soare şi să se bălăcească în apă sărată. Din iunie, dacă autoritățile vor permite asta, își vor putea face vacanțele aproape de casă, pe litoralul Ardealului, aşa cum este supranumită Ocna Sibiului. În staţiunea aflată la doar 17 km de Sibiu, turiştii găsesc lacuri cu ape sărate, plaje amenajate şi peste 40 de pensiuni.

„Noi suntem pregătiți cu tot ce trebuie și am vrea să deschidem începând cu data de 1 iunie, dacă ne vor da voie autoritățile. Am luat deja toate măsurile de distanțare socială atât de necesare în această perioadă. Șezlongurile sunt puse două câte două, cu 2 m distanță între ele. La intrare , când se stă la coadă, vom termometriza turiștii, dacă măsura va rămâne în vigoare până atunci. La toalete vor exista recipiente cu dezinfectanți iar dezinfecția toaletelor se va face din jumătate în jumătate de oră, în funcție și de fluxul de turiști. Ne-am gândit să facem și anunțuri la fiecare 30 de minute cu toate aceste măsuri de distanțare socială, prin sistemul nostru de anunțuri. La intrarea în apă, turiștii vor fi sfătuiți să nu staționeze pe malurile lacurilor și pe scările de acces iar în apă se aplică aceleași reguli ca și pe uscat. Nisipul a fost reîmprospătat, şezlongurile sunt pregătite, iar apa sărată din lacuri s-a încălzit deja, noi suntem pregătiți”, spune George Predescu, primarul din Ocna Sibiului.

Apa sărată, antidot împotriva coronavirusului

Stațiunea Ocna Sibiului are un avantaj față de alte stațiuni balneare din țara noastră. Apa nu are numai proprietăți curative ci poate fi și un bun dezinfectant pentru piele.

„Un avantaj pe care îl avem în această situație, este faptul că apa aceasta cu salinitate foarte ridicată, nu permite transmiterea virusului din ce se cunoaște până acum despre coronavirus. Lacurile noastre sunt deosebite și pentru că, în ele trăiesc acei viermișori care produc iod, care contribuie la limitarea răspândirii virusului în apă și fac chiar imposibilă transmiterea noului coronavirus”, a explicat, pentru Ora de Sibiu, primarul George Predescu.

Și nămolul este la mare căutare în Ocna Sibiului pentru proprietăţile sale vindecătoare. Turiştii îşi tratează afecţiuni dermatologice sau ale aparatului locomotor, dar şi reumatismul. Cei care au probleme respiratorii pot face aerosoli dimineaţa, la o plimbare pe marginea lacurilor.

Niciun caz de coronavirus la Ocna Sibiului

Întrebat cum de nu a fost niciun caz de COVID – 19 în Ocna Sibiului, primarul spune că aerul sărat și aerosolii ar fi putut fi un factor care să împiedice răspândirea noului coronavirus.

„Din fericire noi nu am avut niciun caz de coronavirus la Ocna Sibiului. Nu știu ce a contribuit la această reușită, dacă o putem numi așa. Am încercat tot timpul să informăm lumea, am distribuit flyere, i-am ținut la curent cu noutățile legislative pe retelele de socializare și i-am monitorizat foarte bine pe cei care trebuiau să stea în izolare. Dar este posibil ca și aerosolii din aer să fi contribuit la limitarea răspândirii bolii”, mai spune Predescu.

Încă din timpul Imperiului Roman, din ocnele din localitate s-au extras tone de sare. Minele au fost folosite până în anii ’30, apoi, galeriile abandonate s-au umplut cu apă şi s-a format o reţea de lacuri cu concentraţie salină ridicată.

Prețurile rămân la fel ca anul trecut

Sunt peste 40 de pensiuni în Ocna Sibiului şi toate acceptă tichete de vacanţă. Preţurile de cazare încep de la 70 de lei pe noapte, iar intrarea în complexul de lacuri costă din 30 mai – 12 iunie, 20 de lei pentru adult şi 10 lei pentru copiii peste 10 ani. Cei care nu au împlinit încă această vârstă, au intrare gratuită.

Din 13 iunie până în 23 august, se aplică tarifele de vârf de sezon și prețurile cresc de la 20 de lei, la 25 de lei pentru adulți și de la 10 la 15 lei pentru copiii peste 10 ani.

Parcarea costă 5 lei/zi, indiferent de perioadă.

Staţiunea a renăscut în ultimii ani, când autorităţile locale au investit cinci milioane de euro din fonduri europene şi guvernamentale în modernizarea celor 7 lacuri sărate. Au fost curățate lacurile dar au fost modernizate și străzile. În weekend-urile aglomerate din sezonul estival, în Ocna Sibiului ajung peste 15.000 de turişti, de patru ori mai mulţi decât populaţia oraşului.