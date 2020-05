Primăria Sibiu reduce tarifele de închiriere a Stadionului Municipal și a terenului secundar

Primăria Sibiu continuă să sprijine sportul sibian. Începând cu data de 1 iunie, se reduc tarifele de închiriere a Stadionului Municipal și a terenului secundar.

„Sprijinim sportul sibian prin finanțarea evenimentelor de pe Agenda Sport și prin investițiile importante în modernizarea Stadionului, crearea de zone de workout și amenajarea Lacului lui Binder pentru sporturi nautice. În contextul în care sportul de performanță și sportul pentru sănătate au fost afectate de restricțiile impuse de epidemie, am căutat și alte măsuri concrete pentru a sprijini acest domeniu important pentru comunitate. Am inițiat un proiect de hotărâre a Consiliului Local prin care aplicăm o nouă reducere a tarifelor de închiriere a Stadionului Municipal și a terenurilor secundare, până la finalul acestui an dificil”, spune Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Tarifele vor scădea pentru fiecare categorie de beneficiari, atât cluburi, asociații și școli profesioniste, cât și pentru amatori.

TARIFE REDUSE PENTRU STADIONUL MUNICIPAL

Pentru Asociațiile și cluburile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu, afiliate la Federația Română de Fotbal și Minifotbal care evoluează în Campionatele de seniori și juniori din România

Tarif întreg în regulament – lei/h- Tarif redus temporar 1.06-31.12.2020 – lei/h- Meciuri oficiale și antrenamente 150 15 Tribuna 1 Meciuri oficiale (4000 de locuri) – per meci 8000 400

Pentru școlile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani) afiliate la Federația Română de Fotbal

Tarif întreg în regulament – lei/h- Tarif redus temporar 01.06 – 31.12. 2020 – lei/h- Meciuri oficiale și antrenamente 150 15 Tribuna 1 Meciuri oficiale (4000 de locuri) – per meci 8000 400

Pentru organizatorii de evenimente/proiecte aprobate pe Agenda Culturală, Agenda Sportivă și Agenda Comunității Municipiului Sibiu

Tarif întreg în regulament – lei/h- Tarif redus temporar 1.06-31.12.2020 – lei/h- Terenul principal de fotbal 1000 250 Pista de atletism 100 25 Vestiare 500 125 Etajul 1 : birouri, sala de ședință și protocol, sală de mese 1000 250 Tribuna 1 Oficială (4000 de locuri) – per eveniment 8000 1000

TARIFE REDUSE PENTRU TERENURILE SECUNDARE din parcul Sub Arini

Nr. Crt. TERENUL SECUNDAR MARE Tarif întreg în regulament – lei/h- Tarif redus temporar 1.06-31.12.2020 – lei/h- 1 -Asociațiile și cluburile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu, afiliate la FRF și Minifotbal care evoluează în Campionatele de seniori și juniori din România -Școlile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani), afiliate la FRF 360 20 2 Școlile de fotbal din sistemul public subordonate Ministerul Educației Naționale, cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani) 360 12 3 -Școlile de fotbal din sistemul privat cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani); Instituții de stat din municipiul Sibiu, care organizează probe sportive și competiții -Școli gimnaziale, licee și universități din municipiul Sibiu din sistemul privat 360 36 4 Amatori 360 180 5 Organizatorii de evenimente/proiecte aprobate pe Agenda Culturală, Sportivă și a Comunității 360 90