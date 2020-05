Primele semne ale crizei la Sibiu – Din ce în ce mai mulți oameni își amână plata chiriilor

Zecile de sibieni care nu și-au putut plăti chiria în timpul stării de urgență sau în starea de alertă pot amâna acum plățile. Legea care prevede posibilitatea amânării chiriei, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii a fost promulgată de președintele Iohannis și va intra în vigoare după publicarea ei în Monitorul Oficial.

Nu au cu ce să își plătească chiriile

„A fost foarte grea pentru noi această perioadă. Nu am mai putut plăti chiria pe aprilie și am încercat să obținem o reducere. I-am explicat proprietarului că nu ne putem desfășura activitatea pe perioada stării de urgență. A spus că el nu este vinovat și că nu poate să ne ajute, că închiriază altcuiva. M-ar ajuta să pot să amân plata chiriei, sigur că da”, spune Mircea Soare, proprietarul unui magazin cu articole de îmbrăcăminte.

„Nici nu a vrut să audă proprietarul când l-am rugat să mai scadă ceva la chirie. Noi avem un restaurant micuț. Ne-au închis printre primii. N-am plătit chiria pe martie și aprilie. Nici nu știu dacă vom mai putea să ne revenim după lovitura asta. Legea amânării chiriilor e foarte bună. Să vedem cum se va aplica. Sper să mă încadrez și eu”, spune proprietarul unui restaurant din Sibiu.

Nici chiriașilor persoane fizice nu le-a fost mai ușor în această perioadă. Proprietarii locuințelor de închiriat au ținut cu dinții de chirii și nu au vrut să facă niciun fel de reduceri.

„Eu plătesc 300 de euro pentru un apartament cu 2 camere în Ștrand. Sunt barman și încă nu am de lucru. Sunt în șomaj tehnic dar eu sunt încadrat cu salariul minim pe economie, așa cum suntem toți în branșa asta. Cu ce să plătesc chiria? Că nu mai am cu ce. Dacă îmi acceptă o amânare poate voi reuși să plătesc. Am două luni restanță deja”, spune Florin Bogza.

„De două luni nu am putut să-mi plătesc chiria. Nu am lucrat și nu m-au putut băga nici în șomaj pentru că nu lucram cu carte de muncă. Mi-au dat părinții bani de mâncare în ultimele două luni”, se plânge și Ionela, o tânără de 24 de ani, care stă în chirie într-o garsonieră din Sibiu.

Legea privind amânarea chiriilor, promulgată de șeful statului

Legea care prevede posibilitatea amânării chiriei, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii a fost promulgată, miercuri, de președintele Klaus Iohannis și va intra în vigoare după publicarea ei în Monitorul Oficial.

Sibienii care nu și-au putut plăti chiriile în această perioadă, vor avea posibilitatea să își amâne chiria pentru perioada stării de urgență și încă 30 de zile după. Potrivit noii legi, plata chiriei va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor, la cererea locatarilor. Legea ar putea fi folosită și de chiriașii din mall-uri, care sunt grav afectați de închiderea acestor centre comerciale și care au solicitat, fără rezultat, diminuarea sau suspendarea chiriei pe perioada stării de urgență și de alertă.

Valoarea maximă a chiriei lunare pentru care va putea fi cerută amânarea va fi de maximum 10.000 lei, pentru fiecare locație, în cazul operatorilor economici, și de maximum 2.000 lei, pentru o singură locație, în cazul persoanelor fizice.

În ce condiții se poate solicita amânarea chiriei

Proprietarul va beneficia de scutire la plata impozitului dacă va reduce din chirie. Potrivit noii legi, locatarii: operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență, pot amâna la cerere, fără plata de dobânzi și penalități, plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe.

Pot face cerere de plată catre operatorul fiscal teritorial competent, locatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: