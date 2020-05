Sibiul, printre puținele orașe din țară unde copiii sunt operați chiar dacă au COVID

Sibiul este unul dintre puținele locuri din România unde sunt operați copiii bolnavi de coronavirus, dar care au și alte patologii. Acest lucru este posibil datorită bunei colaborări dintre cele două spitale COVID din județ, și anume Spitalul de Pediatrie și Spitalul Județean.

Medicii profesioniști nu au ezitat să îl ajute pe un băiețel din județul Brașov care și-a rupt antebrațul. Ajuns la spital, medicii din județul vecin au constatat că are coronavirus, așa că au decis să îl trimită la operație la Sibiu, scrie AGERPRES.

Copil cu COVID-19, operat la Sibiu. Și-a rupt antebrațul

Trei medici tineri şi inimoşi au făcut posibilă prima operaţie a unui copil cu COVID-19 la Sibiu, care a avut loc miercuri. Şeful Secţiei de Chirurgie Pediatrică, Cristian Berghea Neamţu, Daniel Constantin, medic specialist ortopedie şi traumatologie şi coordonatoarea Blocului operator, Ştefania Manea sunt cei trei medici care au contribuit la reuşita operaţiei de la Sibiu.

„Încercăm să nu aducem cazuri COVID în Blocul operator şi în secţiile de chirurgie şi Spitalul Judeţean fiind spital COVID, protocolul este să mergem cu pacienţii noştri şi să-i operăm acolo, după care aceşti pacienţi se întorc şi sunt supravegheaţi în post operator în Secţia de Boli Infecţioase”, a declarat joi, pentru AGERPRES, Şeful Secţiei de Chirurgie Pediatrică, Cristian Berghea Neamţu.

Potrivit acestuia, niciunul din medicii care au ajutat acest copil cu COVID nu a simţit frică, ci doar emoţie, fiind primul caz de acest fel care a trebuit operat la Sibiu. Mai mult, pentru a-şi proteja colegii chirurgi ortopezi pediatri mai în vârstă, medicii care au realizat intervenţia s-au oferit voluntari ca să facă această operaţie.

„Nu cred că i-a fost frică nimănui din echipă. Eu m-am oferit voluntar în această echipă, pentru că ceilalţi medici ortopezi sunt mai în vârstă şi atunci mi se pare normal, din respect faţă de colegi, să fac asta”, a precizat medicul Cristian Berghea Neamţu.

Şi ceilalţi doi medici tineri au decis ca să facă parte din echipă, cu dorinţa de a-l ajuta pe băieţel, dar în acelaşi timp pentru a-şi proteja colegii mai în vâstă.

„Frică nu am avut, emoţii, da. (…) Medicul Banciu s-a oferit să facă operaţia, dar discutând cu medicul şef de pe Ortopedie, am decis că cea mai bună echipă operatorie ar fi aceasta. Eu doar am auditat cazul, ei (Cristian Berghea Neamţu şi Daniel Constantin n.r.) sunt cei care l-au operat. Copilul este bine acum. Postoperator evoluţia a fost favorabilă, nu au fost probleme intra-operatorii. Copilul a fost transferat pentru patologia ortopedică de la spitalul din Braşov la noi, noi fiind spital COVID”, a explicat xoordonatorul Blocului operator, medicul Ştefania Manea.

Întrebată dacă a avut vreo reţinere să facă parte din echipa de medici care a ajutat pacientul cu COVID-19, Ştefania Manea a spus: „Sub nicio formă. Este datoria noastră”.

Şi medicul Daniel Constantin a evidenţiat faptul că este important să fie ajutaţi pacienţii care au COVID-19, dar şi alte patologii. Pentru echipa medicală, siguranţa şi protecţia a fost primordială.

„A fost o intervenţie normală, singurul lucru care era în plus era că a trebuit să respectăm circuitele şi echipamentele de protecţie, potrivit protocolului. Întotdeauna o să ai în minte riscul respectiv şi o să ai stresul că există riscul că te poţi infecta şi tu, dar asta nu înseamnă că nu îţi desfăşori activitatea. Ai o profesie, îţi asumi riscurile. Acum un pic mai mult. Am luat măsurile de precauţie, care trebuiau luate, am respectat circuitele şi ne-am făcut treaba”, a declarat medicul Daniel Constantin.

Practic, băieţelul în vârstă de cinci ani a ajuns, miercuri, la spitalul de copii din Braşov, cu o fractură la antebraţul stâng. La spitalul din Braşov, medicii l-au testat pe copil şi aşa au aflat că acesta este infectat cu noul coronavirus. Copiii care au COVID-19 şi au nevoie de intervenţii chirurgicale nu pot fi operaţi la Braşov, pentru că acolo nu este un spital COVID care să poată rezolva astfel de cazuri. Aşa s-a luat decizia ca acest copil să fie transferat la Sibiu, unde atât Spitalul de Pediatrie, cât şi Judeţeanul sunt spitale COVID şi au decis să se ajute reciproc, în beneficiul pacienţilor, indiferent de vârstă. Deşi există sală de operaţie la Pediatrie, copilul a fost operat la spitalul de adulţi, unde s-au mai făcut operaţii la bolnavi de noul coronavirus. Astfel, copiii care nu au COVID-19 din Sibiu, dar au nevoie de operaţii după fracturi, pot fi operaţi în oraş, la Pediatrie, în condiţii de maximă siguranţă.

Copiii sunt operați la Județean, apoi sunt aduși la Pediatrie

Pentru spitalul de adulţi, cel Judeţean, este ceva inedit ca aici să fie operaţi copii.

„Suntem bucuroşi că i-am putut sprijini pe colegii de la Spitalul de Pediatrie prin punerea la dispoziţie a blocului operator de la ortopedie pentru a-l opera pe micuţul pacient”, a precizat directorul medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, Florin Grosu.

Dacă acest copil a aflat că are COVID fiind testat la spitalul din Braşov, tatăl lui a descoperit că şi el are noul coronavirus, fiind testat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu. Aşa că ambii sunt internaţi acum la Spitalul de Pediatrie din Sibiu şi trataţi de COVID-19.

Spitalul de Pediatrie din Sibiu este unul din puţinele din ţară care au şi secţie COVID cu terapie intensivă, dar şi secţii non-COVID pentru restul bolilor.

„Pot declara că suntem unul dintre puţinele spitale de pediatrie din ţară care avem şi secţie COVID cu terapie intensivă şi secţii non-COVID, pentru restul patologiilor. Am făcut protocolul cu Spitalul Judeţean (care este tot spital COVID) pentru a folosi sălile lor de operaţii în perioada de pandemie, pentru a păstra cele trei săli de operaţii din Spitalul de Pediatrie pentru patologie non-COVID, fiind conştienţi că în lunile care vor urma vom avea pacienţi cu patologie obişnuită, că vor fi accidente, cazuri acute care vor trebui operate şi am luat toate măsurile pentru a nu contamina secţiile de chirurgie şi ortopedie pediatrică, deoarece suntem singurul spital de pediatrie din judeţ cu secţii chirurgicale. Colegii din secţiile chirurgicale au fost de acord să primească pacientul din Braşov deoarece tratăm în mod obişnuit pacienţi din judeţele învecinate care se adresează spitalului nostru datorită profesionalismului medicilor noştri şi a disponibilităţii lor în a trata copiii aflaţi în suferinţă”, a precizat directorul Spitalului Clinic de Pediatrie, medicul Camelia Grigore.

Spitalul de Pediatrie din Sibiu se mândreşte cu performanţa să fi vindecat de COVID-19 şi pe cel mai mic pacient cu noul coronavirus din judeţele Sibiu şi Alba. Este vorba despre un copil de doar 17 zile, depistat cu COVID la Alba, tratat şi vindecat de medicii infecţionişti pediatri din Sibiu. Acum a fost a doua oară când un copil din alt judeţ, cu COVID, găseşte ajutor la Sibiu.

Sursa: AGERPES