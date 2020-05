Povestea fraților Manakia proiectată vineri on-line la Astra Film

Filmele de nonficțiune de săptămâna aceasta de pe Astra Film Online ne relevă momente importante din evoluția în timp a unor comunități, investigând moștenirea cinematografică lăsată de celebri frați Manakia, proiectând o viziune monografică asupra culturii păstoritului transhumant și dezbătând fenomenul emigrărilor românești la muncă în Europa după anii ’90.

Filmele ne trec prin episoade dramatice care au dus la reconfigurarea Balcanilor în prima parte a secolului al XX-lea, ne descoperă ritualurile ancestrale, târgurile de altădată, legendele despre lumi de demult din Mărginimea Sibiului, și ne invită să luăm parte la transformarea regiunii Maramureșului într-o nuntă imensă de-a lungul unei singure luni.

Publicul se va putea bucura Vineri, de la ora 18:00, de un concert inedit și inovativ selectat din colecția vastă de live performance-uri de la Astra Film Music.

Programul ASTRA FILM ONLINE în perioada 21-24 MAI

JOI, 21 MAI, ora 18:00

The Manakia Brothers. Diary of a long look back/Fratii Manakia. Jurnalul unei lungi priviri înapoi/Eliza Zdru/Romania/2016/91 min

VINERI, 22 MAI, ora 18:00

Concert inedit Astra Film Music

SAMBATA, 23 MAI, ora 18:00

Jina/Jina/Dumitru Budrala/Romania/2005/60 min

DUMINICA,24 MAI, ora 18:00

Wedding of the Year/Nunta anului/József Bán/Romania/2017/60 min