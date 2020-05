Români blocați timp de câteva luni pe vase de croazieră – ”Am stat în carantină fiindcă am avut tupeul să cer testul. Nu am avut aer proaspăt”

După o perioadă lungă de izolare în cabine, o companie aeriană spaniolă i-a transportat într-o cursă charter de 10 ore, scrie Digi24.

Sorina Niţă a lucrat 11 ani pe vase de croazieră. Ultima deplasare de serviciu a făcut-o să spună adio acestui domeniu.

„Am stat izolați 2 luni. Nu m-am gândit la nimic decât că vin acasă, nu m-a interesat nimic”, a mărturisit tânăra. „ Am avut 2 cazuri confirmate. I-am obligat să îmi facă testul, o dată, după aceea am stat în carantină fiindcă am avut tupeul să cer testul. Nu am avut aer proaspăt. Prima oară m-au pus într-o cameră fără geam. A trebuit să sun în altă parte, ca să mi se dea măcar o cabină cu geam”, a povestit femeia..