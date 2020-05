Lucrări de mântuială pe un drum important din Turnu Roșu – Locuitorii comunei sunt scandalizați

Mai mulți localnici din Turnu Roșu i-au cerut primarului să verifice lucrările la drumul comunal 59. Aceștia spun că, firma care are contract pentru reabilitarea drumului nu a făcut săpăturile prevăzute în proiectul tehnic iar straturile intermediare de balast lipsesc. Este vorba despre o lucrare care costă peste 350.000 de euro.

Anul trecut, în luna octombrie, Consiliul Local Turnu Rosu a adoptat Hotararea nr. 97/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea drumului comunal DC 59, care este calea de acces dintre Sebes Olt si Sebesu de Jos. Valoarea contractului se ridică la suma de1.737.998 lei, adică 359.000 de euro.

„Aveam cunoștință de începerea lucrărilor iar în calitate de consilieri locali, am fost rugați de cetățenii din Sebeșu de Jos să verificăm calitatea execuției, comparat cu proiectul pe care l-am votat. Am cerut să analizăm proiectul tehnic, care ne-a fost pus la dispoziție în cadrul Primăriei, spre verificare.

Corelând datele tehnice din proiect cu execuția din teren, am observat că lucrările nu sunt nici pe departe executate așa cum a fost prevăzut în proiect și i-am solicitat primarului, dirigintelui de șantier, proiectantului, constructorului și totodată cetățenilor interesați de această lucrare, să vină la locul de desfășurare a lucrărilor pentru a putea verifica împreună, atât detaliile tehnice, cât și programul de control efectuat până la acest moment de dirigintele de șantier. În proiect era prevăzută o săpătură generală pe o adâncime de 55 cm și o lungime de 1.890 m, lucrări care aveau probabil costuri foarte mari prevăzute, dar nici martorii nici realitatea din teren nu confirmă că această săpătură și straturile intermediare de balast au fost executate”, a explicat, pentru Ora de Sibiu, consilierul local Cristian Costeiu.

„De când am făcut solicitarea proiectului, a apărut brusc multă piatră spartă, care nu exista înainte de momentul solicitării noastre. Poate este doar coincidență. Dirigintele de șantier, a părut foarte deranjat de solicitarea noastră, lucru care trădează o anumită suspiciune că lucrările nu sunt executate conform proiectului. Acesta este angajat de Primăria Turnu Roșu și ar trebui să reprezinte interesele comunei, el semnează și certifică din punct de vedere legal dacă lucrările sunt executate conform proiectului. Scopul acestui proiect era tocmai executarea infrastructurii drumului și pentru asta se cheltuiesc 1.737.998 lei din bugetul comunei, ori acum constatăm că exact acest nu lucru nu se realizează”, mai spune consilierul din Turnu Roșu.

Prezent pe șantier, la solicitarea localnicilor, primarul Stelian Istrate nu a negat execuția proastă a lucrării și i-a cerut dirigintelui de șantier să se asigure că se va respecta proiectul aprobat în Consiliul Local.

„Domnul primar ne-a dat dreptate și a constatat că ceea ce am spus noi se confirmă și în teren. Trebuia să se facă o săpătură generală de peste 4000 mc. Nu s-a făcut și straturile intermediare de balast lipsesc. Vrem să se facă lucrurile așa cum trebuie. Cetățenii plătesc din buzunarul lor și au dreptul să știe cum sunt cheltuiți banii lor de către Primărie. Noi vom urmări lucrările în continuare și ne vom asigura că se respectă proiectul. Altfel, Primăria nu trebuie să plătească lucrarea”, spune Ceistian Costeiu.

Contactat de Ora de Sibiu, primarul Stelian Istrate a spus că a trimis, luni, o adresă către firma Total NSA în care a cerut respectarea proiectului tehnic.

„Lucrările se vor face conform proiectului. Am trimis o adresă către Total NSA, semnată de mine, de viceptimar și de trei consilieri locali, în care am cerut să respecte proiectul. Lucrarile sunt realizate în proporție de 20 % iar termenul de finalizare este de 6 luni”, a declarat Stelian Istrate, primarul din Turnu Roșu.

