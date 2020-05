FOTO Fostul Liceu Pedagogic în ruină – Imaginile care au îndurerat mii de dascăli sibieni

Pe contul de Facebook al organizaţiei G.R.M. au apărut fotografii cu ruinele fostului Liceu Pedagogic din Sibiu, care a funcționat într-un corp din MănăstireaUrsulinelor. Imobilul a fost retrocedat Bisericii Romano – Catolice, în anul 2003, iar în 2010, Colegiul Pedagogic Andrei Şaguna a fost relocat într-un sediu nou din cartierul Hipodrom. După retrocedare, nu s-au mai făcut niciun fel de lucrări de întreținere iar școala este acum în paragină. Doar inscripțiile de pe pereți, caietele uitate de câte un elev și un pian stricat, mai amintesc de gloria unei școli în care au învățat meserie mii de dascăli sibieni.

O istorie de secole

Biserica Ursulinelor din Sibiu este o biserică romano-catolică construită în secolul al XV-lea. În anul 1728, după eliberarea Transilvaniei din sfera de influență otomană și instaurarea administrației austriece, complexul de edificii al fostei mănăstiri dominicane a fost atribuit călugărițelor ursuline și populat de un grup de călugărițe aduse de la Pojon. Biserica Ursulinelor a trecut prin mai multe etape de refaceri radicale care au dus la transformarea bisericii dintr-un edificiu în stil gotic într-unul în stil baroc.

Complexul fostei mănăstiri a ursulinelor este format din două obiective – Biserica fostei Mănăstiri a Ursulinelor – datând din 1479 și fosta mănăstire, ulterior clădirea Colegiului Pedagogic – datând din sec. al XV-lea. Clădirea a mai fost refăcută în perioadele 1733-1772 și 1891-1904.

Imagini greu de privit pentru dascălii sibieni

După ce a recâștigat imobilul în instanță, Arhiepiscopia Romano-Catolică nu a mai făcut lucrări de întreținere. Motivul invocat a fost lipsa de fonduri.

Fotografiile publicate pe rețelele de socializare, arată ruina în care a ajuns școala care a pregătit mii de dascăli sibieni. Imaginile sunt greu de privit de cei care se simt legați de acest loc și au multe amintiri frumoase.

„La fel ca și mine, mulți dintre voi sunteți profund legati de acest loc. Am crescut și ne-am format între aceste ziduri…am primit tot ce era mai bun și tot ce ne putea oferi sistemul de atunci, aici! Pedagogicul este locul în care am început călătoria spre succes…din păcate el a atins culmile degradării. Putem doar să mai sperăm că actualii proprietari vor aduce din nou la viață acest minunat loc din Sibiu”, spune Sebastian Buta.

„Așa arată azi sala mea de clasă din liceu, Liceul Pedagogic Sibiu, clădire retrocedată. Sala în care profesori emblematici ne-au învățat să fim învățătoare”, spune și Diana Bucuță, inspector școlar.

„Oh, nu! O clădire în care am învățat în clasele primare a fost dărâmată din temelie. Și acum, asta arată astfel! Era mai bine să nu o fi văzut”, crede Gabriela Pădurean.

„Nu se poate! Și clasa mea! Simt și acum aroma de gogoși sau varză a la Cluj!… Și copacul! Sub el, generații și-au sărbătorit examenul de maturitate! Sub el am cântat… Și am visat…! Ne așteaptă! Încă ! …Ca dascălul ce-si așteaptă elevii…Ar trebui să le fie teamă de emoția pe care o simțim! E cutremurător”, spune emoționată Florinela Stângu.

„Mare dor să revăd liceul în care am petrecut ani frumoși alături de colegi și profesori minunați. Locul în care am trăit tot felul de emoții, de la frici, bucurii, speranțe, tristeti, dezamăgiri, râsete… Cât de plin de viață era și de râsete de copii de toate vârstele! Câtă tristețe să îl regăsesc în asemenea hal „, constată cu amărăciune Oana M.

„Tristă replică a clădirii din anii tinereții noastre. Iar geamurile alea deschise parcă sunt niste brațe care imploră ajutor”, observă și Marina Alex.

„Greu de vizionat aceste imagini ! Fiecare le percepem și le simțim în felul nostru dar rămâne în sufletul fiecăruia, al celor care am pășit în acele locuri, o tristețe adâncă”, concluzionează Sorina Secuiu.