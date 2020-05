Primul tratament cu plasmă umană hiperimună la Sibiu – Beneficiar este un pacient de 48 ani

Primul tratament cu plasmă umană hiperimună de la Sibiu, aplicat unui pacient diagnosticat cu COVID-19, în vârstă de 48 de ani, a fost realizat la finalul săptămânii trecute de către medicii Secției Clinice ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență. Bărbatul nu prezenta alte comorbidități. Procedura s-a desfășurat sub îndrumarea medicului șef al secției, Conf.univ. dr. Mihai Sava.

Primul pacient tratat cu plasmă hiperimună la Sibiu

Pacientul care a avut indicație terapeutică pentru administrarea de plasmă convalescentă hiperimună este un bărbat de 48 de ani, confirmat cu SARS-COV2 în data de 11.05.2020 și internat în aceeași zi în cadrul Secției Clinice Boli Infecțioase. Pacientul nu prezenta alte comorbidități. Pe fondul agravării stării sale de sănătate, pacientul a fost transferat în data de 19 mai la Terapie intensivă, fără a fi intubat. “Pacientul a fost admis în Terapie Intensivă cu insuficiență respiratorie severă, dispnee, polipnee, stabil hemodinamic, conștient și cooperant”, a declarat Conf.univ.dr. Mihai Sava, medicul șef al Secției Clinice ATI.

Ulterior, după efectuarea analizelor și testelor de compatibilitate, pacientul a primit, în data de 21 mai, tratamentul cu plasmă. “Au fost administrate 2 unități de plasmă convalescentă hiperimună în doză unică la zece zile de la data confirmării diagnosticului. După administrarea celor 2 unități de plasmă convalescentă hiperimună starea pacientului la 72 de ore s-a ameliorat semnificativ atât clinic cât și pe analizele de laborator”, a explicat Conf.univ.dr. Mihai Sava.

Plasma a fost recoltată de la un pacient vindecat

În momentul de față, pacientul se află în continuare internat la Terapie Intensivă, unde va mai rămâne sub atenta supraveghere a medicilor. Primul test la RT-PCR realizat după administrarea plasmei este negativ. Plasma a fost recoltată de la un pacient internat în Spitalul Clinic Județean de Urgentă Sibiu după ce a fost declarat vindecat.

“Ne bucurăm că am reușit să fim printre primele centre din țară care aplică această terapie dar și mai mult pentru că pacientul are o evoluție favorabilă, ceea ce este un semn încurajator cu privire la utilizarea acestei metode”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

„Continuăm să luptăm împotriva pandemiei iar implementarea acestui tip de terapie la SCJU Sibiu este un important pas înainte. Medicii spitalului, de pe toate secțiile implicate, au realizat lucruri deosebite iar numărul pacienților vindecați este consistent. Le apreciem munca, le mulțumim și îi sprijinim, la fel cum trebuie să o facă pe mai departe și cetățenii județului, respectând regulile de igienă, protecție și de distanțare socială până când pericolul va trece. De asemenea, facem un apel la pacienții vindecați de coronavirus să doneze plasmă”, a subliniat Conf.univ.dr. Liliana Coldea, managerul SCJU Sibiu.

Unde pot dona plasmă pacienții vindecați de COVID-19

Pacienții vindecați de COVD-19 care doresc să doneze plasmă se pot adresa Centrul de Transfuzie Sanguină Sibiu (0369437127), de unde vor primi informații cu privire la procedură și criteriile de selecție/eligibilitate.

SCJU Sibiu a primit spre folosință gratuită, timp de 12 luni, un echipament nou de plasmafereză (colectare de plasmă umană), ca urmare a unui contract de sponsorizare încheiat între BESMAX PHARMA DISTRIBUTION SRL, în calitate de sponsor, Consiliul Județean Sibiu și spital. Echipamentul a fost instalat în data de 30 aprilie, la Centrul de Transfuzie Sangvină Sibiu. Ulterior, la scurt timp, a avut loc prima procedură de colectare de plasmă umană hiperimună de la un pacient COVID-19 vindecat, donatorul fiind un bărbat de 33 ani, din Sibiu, infectat cu Covid – 19 și vindecat de medicii din cadrul spitalului. De asemenea, SCJU Sibiu a primit avizul Ministerului Sănătății pentru includerea Secției Clinice ATI în Programul de tratament monitorizat al pacienților critici cu COVID -19 cu plasmă recoltată de la donatori vindecați. De asemenea, secția a fost inclusă și în Studiul de eficiență al aceluiași tratament.