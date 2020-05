Sfaturi pentru românii care vor să lucreze în străinătate – Orice ofertă de muncă trebuie verificată

Atenție la anunțurile de angajare în străinătate care promit câștiguri substanțiale în timp scurt, care nu-ți cer nicio experiență în domeniu, nu-ți cer să ai nevoie nici de cursuri, nici de studii, nici să cunoști limba țării de destinație! Nu știi exact despre ce e vorba, pentru că aceste sarcini nu sunt clar specificate în anunț. Important este să pleci cumva, acesta este scopul urmărit și poți primi în acest sens și niște oferte, de exemplu să ți se plătească transportul sau cazarea.

Toate acestea trebuie să ne dea de gândit și să ne facă să ne informăm mai bine asupra angajatorului pe site-urile de specialitate, spune Ciprian Ghițuleasa, purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), scrie Digi24.

Românii ar trebui să urmeze căile oficiale atunci când își caută de muncă în străinătate. Orice ofertă de muncă ar trebui verificată pe site-urile de specialitate – ale Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, ale Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, chiar și pe site-ul Registrului Comerțului se pot face anumite verificări.

„Din păcate, foarte mulți dau crezare promisiunilor cunoștințelor, apropiaților, au această încredere, fără a merge cu un contract de muncă, de aceea noi insistăm, pe lângă o verificare temeinică a angajatorului și a agenției de recrutare, să încheie un contract de muncă, să meargă în varianta oficială, unde sunt specificate foarte clar clauzele, programul de muncă efectivă etc. Acolo pot avea surprize, pentru că pot semna un contract și când ajung în țara respectivă ar putea constata că nu le ajung banii, au nevoie de cazare, masă, bani de buzunar, au nevoie de asigurări, sunt tot felul de cheltuieli și dacă angajatorul urmează să tragă toți acești bani, se vor trezi că au datorii”, avertizează Ciprian Ghițuleasa.

Parola secretă te poate salva din situații periculoase

Mulți traficanți caută să îndatoreze persoanele pe care le vizează înainte ca acestea să plece în străinătate, iar odată ajunse în țara de destinație se vor trezi cu foarte multe datorii care se vor acumula de la lună la lună și nu vor mai putea pleca acasă, a arătat oficialul ANITP, duminică, la Digi24.

Este foarte important, de asemenea, ca atunci când pleci, să anunți cu cine pleci, unde și, ce este și mai important, să stabilești o parolă secretă, subliniază Ciprian Ghițuleasa.

„Din ce am constatat noi, foarte multe victime sunt amenințate, sunt în prezența traficantului, a exploatatorului, sunt puse să sune acasă sub amenințare și să spună că totul este în regulă. Și atunci toată familia este relaxată și se gândește vai, ce viață bună are fiul meu acolo sau fratele! Or, în momentul în care lași să se înțeleagă că ceva nu e în regulă, lași această parolă, le-o transmiți telefonic, iar persoana de la capătul celălalt își dă seama că ești într-o stare de pericol și poate sesiza autoritățile”, a explicat Ciprian Ghițuleasa.

Oficialul mai spune că e foarte important ca persoanele care ajung în străinătate să încerce să-și păstreze telefoanele, pentru că traficanții recurg tocmai la aceste procedee, caută să le ia telefoanele și actele de identitate, pentru a le vulnerabiliza și pentru a nu mai putea trimite anumite mesaje.

De asemenea, este bine ca cei care pleacă la muncă în străinătate să-și noteze coordonatele și contactele Ambasadei, ale Poliției, pentru ca în caz de pericol să știe la cine să apeleze. „Am avut cazuri de oameni care au anunțat trecători, au reușit să iasă din acea situație și s-au adresat oricui și au fost direcționați către autorități sau către ONG-uri specializate în traficul de persoane și asistența victimelor”, a spus purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane.

Nu în ultimul rând, cei care pleacă în străinătate trebui să știe că angajatorul nu-i poate reține actele de identitate decât pentru o perioadă foarte scurtă de timp. „Sunt persoane care găsesc tot felul de situații, de exemplu la vamă cer actele de identitate pentru toată lumea și după aceea nu le mai dau înapoi. Sunt tot felul de tertipuri prin care un traficant poate să-ți ia actul de identitate sau telefonul”, a avertizat Ciprian Ghițuleasa.

Pentru mai multe sfaturi și recomandări, dacă sunteți interesat să plecați la muncă în străinătate, ar fi bine să consultați înainte site-ul ANITP, pagina de Facebook a Agenției, precum și canalul de YouTube.