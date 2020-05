HOCH – cosul de fum sigur si avantajos!

Poate ca ti-ai cumparat si montat o soba sau un semineu, dar nu sti ce solutie de evacuare sa alegi. Sau poate ca ai un horn din caramida foarte vechi pe care vrei sa il inlocuiesti cu un cos de fum profesionist. Iti prezentam una dintre cele mai moderne si mai calitative solutii de evacuare a fumului si a gazelor arse din dispozitivele termice – cosul de fum ceramic Hoch Universal!

Cosurile de fum nu numai ca adauga un caracter deosebit unei locuinte, dar sunt esentiale daca doriti sa va bucurati de avantajele confortabile ale unei sobe, semineu sau centrale. Un cos de fum foarte murdar, supus unei izolatii precare si a unor eventuale scurgeri de aer, este mai putin eficient decat un cos de fum bine proiectat si realizat din materiale de calitate.

De aceea, la fel de important ca semineul sau o soba pentru incalzirea casei, este cosul de fum pentru functionarea acestora. Cosul de fum va evacua cu succes gazele arse si fumul din focarul acestora. Si pentru a face totul intr-un mod profesionist, veti avea nevoie de un cos de fum profesional. Noi va prezentam si recomandam cel mai bun mod de racordare al sursei termice: sistemul de cos fum ceramic nemtesc HOCH!

Sistemul de fum triplu strat universal de la Hoch – este un sistem modern de evacuare a gazelor, conceput si pus la punct de renumitul producator german HART Keramik, care are o traditie de peste 300 de ani si experienta vasta in domeniu. De asemenea, acesta este supus unor controale stricte a calitatii in constructie, indeplinind standardele si ridicandu-se la cerintele in materie cerute in domeniul termic.

De ce e important sa mergi pe un cos de fum profesional?

Cosul de fum e cel mai important element dintr-o instalatie termica. El e supus la temperaturi foarte ridicate, iar rolul sau de evacuator al gazelor toxice este unul vital! De aceea, e foarte importanta alegerea unui cos de fum profesional, adica unul care sa isi faca treaba cat mai bine si cat mai mult timp!

Recomandarea noastra este sa iei in calcul un setul de constructie profesional HOCH, care este format din manta de beton usoara, dar este totusi solid si stabil in acelasi timp. Cosul prefabricat universal Hoch este potrivit pentru toate tipurile de combustibili: solizi, lichizi si gazosi, incluzand lemn, carbuni, gaz, peleti si bricheti.

Este sistemul de evacuare testat si certificat TUV la cele mai inalte standarde nemtesti si cerinte europene in domeniu, de catre Institutul German pentru Tehnologia Constructiilor de la Berlin. Hoch UNIVERSAL este prezent pe pietele europene a peste 15 tari, iar acum este prezent si in Romania!

De ce se numeste UNIVERSAL?

Pentru ca are o aplicabilitate universala: la acesta se pot racorda seminee Selimbar, sobe pe lemne, termoseminee, centrale pe peleti, seminee pe gaz, chiar si surse cu gazeificare.

De ce sa alegeti un sistem ceramic Hoch? Avantaje

Cosurile de fum ceramice reprezinta unele dintre cele mai performante si trainice solutii de constructie pentru evacuarea gazelor in domeniul termic, ce se traduce prin siguranta, rezistenta si confort. Sunt dispuse in triplustrat, formate din tubulatura de samota la interior, termoizolatie sub forma de vata bazaltica si manta prefabricata din beton usor la exterior.

In prezent, sistemele de cosuri de fum din ceramica sunt mult mai populare in randul clientilor decat cosurile de fum din caramida. Avantajul lor fata de solutiile traditionale provine din caracteristici precum economiile, comoditatea si atributele de mediu.

Sistemele de cos de fum Hoch includ elemente prefabricate. Prefabricarea accelereaza si simplifica asamblarea, astfel, un astfel de cos de fum poate fi construit mult mai rapid decat un cos de caramida.

Alegand un sistem de cosuri economisim nu numai timp, ci si spatiu – mai putin decct pentru cosurile de fum traditionale.

Merita sa ne amintim si de siguranta. De multe ori, cosurile de caramida nu indeplinesc toate cerintele impuse de legea constructiilor. O astfel de siguranta este garantata de Hoch Chimney Systems.

Un alt avantaj al sistemelor de cos este amplitudinea larga a decorului lor, ceea ce inseamna ca un cos de fum poate fi mai usor de incorporat intr-o fatada a casei.

Cosurile din ceramica zidite nu ruginesc, prezinta o rezistenta ridicata la coroziune si abraziune si, prin urmare, au o viata extrem de lunga. Totodata, conform DIN EN 1457, cosurile sunt rezistente la foc si funingine.

Producatorul ofera o garantie de 30 ani!

Constructia si montajul cosului se fac rapid si simplu, la preturi reduse, datorita elementelor prefabricate (beton semi-usor, componente modulare, accesorii incluse in kit, instructiuni de montaj, etc.)

De asemenea, cosurile din ceramica sunt ecologice, pot fi reciclate, nu trebuie conectate la sistemele de protectie impotriva trasnetului existente.

Chiar daca un astfel de sistem de cos de fum ceramic zidit nu este optiunea cea mai ieftina in ce priveste pretul (e mai scump decat un horn inox), dar este cu siguranta mai durabil si mai rezistent in timp!

Componentele kitului:

Elementele modulare care compun kitul sunt de 33 cm inaltime, astfel incat inaltimea cosurilor de fum va putea fi din 33 in 33 de cm, calculata in functie de necesarul termic pentru casa ta.

Kitul contine urmatoarele elemente prefabricate:

– Conul de evacuare din inox ce se plaseaza pe placa de beton de la capatul cosului de fum ceramic.

– Placa de beton semi-usor a cosului de fum/Palaria usoara din material compozit.

– Colier de etansare din inox pentru tubul ceramic al cosului de fum.

– Tub ceramic de legatura pentru cosul de fum universal.

– Manta din beton cubica pentru invelirea canalului de tuburi ceramice al cosului de fum.

– Tub ceramic pentru racord evacuare la 45/90 de grade.

– Tub ceramic cu deschidere pentru usita de vizitare a cosului de fum.

– Vata bazaltica izolatoare frontala si laterala pentru izolare, care se asaza intre tubul ceramic si mantaua de beton exterioara.

– Placa ceramica cu functie de bariera condensare si prinzator metalic inclus.

– Usita cos fum vizitare metalica cu rama inclusa, pentru accesul facil la cosul de fum ceramic.

– Grila de ventilatie pentru cosul de fum ceramic universal.

– Colector de condens pentru buna functionare a sistemului de cosuri de fum ceramice.

– Adeziv special folosit pentru imbinarea elementelor ceramice ale cosului de fum, rapid si sigur!

– Silicon etansant pentru izolarea cosului de fum ceramic.

Asadar, toate acestea, impreuna cu instructiunile de montaj fac din constructia cosului o operatiune profesionista si sigura. Pentru rezultatul perfect, folositi doar materiale de montaj originale Hoch (adezivul ceramic, coliere, mortar pentru beton, etc.)

Sistemul german Hoch vine in 2 variante:

Unul este varianta standard – Hoch Universal, complet din beton la exterior, cu palarie din beton semi-usor,

Celalalt este setul Hoch Universal EVO cu palarie usoara – mai confortabil, de manipulat si de montat la inaltime.

Pentru a va putea bucura de sistemul de cos de fum pe termen lung, acesta trebuie sa fie montat, curatat si intretinut corespunzator. Echipa noastra profesionala si cu experienta in domeniu este pregatita sa va ofere toate aceste servicii la calitate maxima.

Totodata, va oferim si variante si accesorii pentru intretinerea de cosuri de fum si surse termice, reprezentate de diferite solutii, prafuri si concentrate chimice, pliculete, spray-uri, buturuga de intretinere sau pastile concentrate. Nu lasati cosul de fum sa functioneze din inertie – el trebuie intretinut sezonier si anual pentru randament in evacuare! Alegeti un sistem profesionist, durabil si eficient.

Pe scurt, ce este sistemul de fum triplu strat universal de la Hoch?

Reprezinta o solutie fiabila de racordare a surselor de caldura in mod profesional, precum si o solutie moderna de evacuare in siguranta a gazelor arse si a fumului rezultat in urma arderii combustibilului din focarul sursei. Triplulstrat ofera siguranta: ceramica de calitate asigura un traseu optim de evacuare, izolatia din vata bazaltica asigura protectie, iar mantaua de beton de la exterior garanteaza durabilitatea in timp a sistemului de fum Hoch!

In plus, echipa PEFOC este gata sa iti ofere un serviciu complet, adica pe langa un sistem de evacuare profesional, si servicii de montaj si racordare a cosului de fum achizitionat la sursa de culdura! Va poate recomanda meseriasi in toata tara, dat fiind faptul ca grupul pefoc.ro are parteneri pretutindeni!

Dupa cumpararea si montarea unui cos de fum profesional, urmeaza un pas foarte important pentru functionarea sistemului termic – racordarea! Aceasta, daca este facuta corect legatura, va duce la o evacuare cos fum in siguranta si fara riscuri. Este important ca racordul sa fie etans si sa se potriveasca capacitatii calorice a sursei de caldura.

De asemnea, e importanta si intretinerea de cosuri de fum si surse termice, reprezentate de diferite solutii, prafuri si concentrate chimice, pliculete, spray-uri, buturuga de intretinere sau pastile concentrate. Nu-ti lasa cosul de fum sa functioneze din inertie – el trebuie intretinut sezonier si anual pentru randament in evacuare!

Mai mult, pentru o functionalitate perfecta si in parametri optimi, curata cosul de fum la intrarea si la iesirea din sezonul rece. Foloseste unelte si ustensile de curatare cos fum (perie curatare cos fum), pentru siguranta ta, a familiei tale, a caminului si a mediului inconjurator, evitand astfel pericolul autoaprinderii pe canalul de fum, incendii sau alte riscuri majore.

Nu in ultimul rand, detaliile mici conteaza! Accesoriile cosului de fum sunt vitale! Alege si o palarie horn estetica si cu diferite functii (rotativa, anti-vant, antipluvial) pentru hornul tau, in asa fel incat sa poata functiona perfect, „din cap pana-n picioare”!

Asadar, daca iti doresti calitate superioara si un cos de fum ceramic profesionist, alege HOCH! Precum si celalate accesorii, elemente secundare si solutii de racordare si intretinere in timp…si serviciile vitale de montaj si instalare!